De aici au pornit teoriile conspirației Tatăl lui Alexis Mac Allister a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul Argentinei înainte de meciul cu Spania: „Mi-a spus fiul meu”

Spania a câștigat Campionatul Mondial 2026, după ce a învins-o pe Argentina cu scorul 1-0, într-un meci în care sud-americanii au fost de nerecunoscut.

Presa din Argentina a scris că Lionel Messi le-a ținut un discurs emoționant coechipierilor săi în vestiar înainte de meci. Doar că jucătorii au ieșit pe teren în stare de șoc, iar teoriile conspirației au apărut aproape imediat.

La câteva zile după meci, tatăl lui Alexis Mac Allister a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiar.

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Înfrângerea Argentinei a creat, pe lângă o dezamăgire cruntă pentru sud-americani, un val de speculații pe rețelele sociale cu privire la ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul argentinian cu câteva minute înainte de ieșirea pe teren.

De la ce au pornit conspirațiile

La originea speculațiilor a stat un videoclip cu un discurs motivațional al lui Lionel Messi înaintea meciului, pe care unii utilizatori l-au interpretat ca un semn al tensiunilor interne din cadrul echipei argentiniene.

🚨 | This clip has been circulating thorough the internet as Messi tries to give a speech but something does not look right.#ESPARG#Messi pic.twitter.com/uejlQT459o — Just Football (@JustFootball_20) July 21, 2026

Deși au sosit la stadion binedispuși, argentinienii au ieșit pe teren cu lacrimi în ochi.

Pe tunel, înainte de startul partidei, Messi le-a spus: „Hai, băieți, fiți liniștiți, asta e cel mai important. Ne gândim doar la joc, hai să uităm de tot și să ne concentrăm pe meci. Hai să jucăm și atât!”.

Carlos Mac Allister: „Au apărut multe întrebări”

Marți, Carlos Mac Allister, tatăl internaționalului argentinian Alexis Mac Allister, a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiar, într-un interviu acordat postului Radio La Red. Acesta a relatat conversația pe care a avut-o cu fiul său după finală, scrie marca.com.

Mac Allister a recunoscut că s-a lăsat și el influențat de avalanșa de zvonuri și conspirații care au acaparat rețelele de socializare, așa că a decis să-l întrebe direct pe Alexis dacă s-a întâmplat ceva ciudat în vestiar.

Argentinianul a subliniat că, dacă s-ar fi întâmplat cu adevărat ceva, fiul său i-ar fi spus imediat.

Potrivit lui Mac Allister, răspunsul lui Alexis a fost clar: discursul lui Messi s-a referit exclusiv la o cerință tactică: starul argentinian voia ca echipă să construiască jocul din apărare prin pase și triunghiuri, nu aruncarea mingii în jumătatea adversă.

Mac Allister a subliniat că tocmai această conversație a stârnit îndoieli în ultimele zile, în urma postării virale menționate mai sus.

„Mi-a spus că au vorbit despre cum să iasă la joc în sensul fotbalistic al cuvântului, despre pase, triunghiuri și nu doar despre degajarea balonului în terenul advers. La asta se refereau. Apoi, au apărut multe întrebări în ultimele zile din cauza acelei postări, iar mulți oameni mi-au scris”, a explicat Carlos Mac Allister.

Tatăl mijlocașului de la Liverpool nu a ezitat să recunoască că Spania a fost mai bună.

Carlos Mac Allister spune că jocul semnificativ mai bun prestat de europeni este singura explicație pentru rezultat, respingând orice teorii ale conspirației despre conflicte interne în vestiarul argentinian.

„Toată lumea știe că am jucat împotriva Spaniei și că ei au fost mai buni”, a încheiat argentinianul.

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