„Jucătorii trebuie să înțeleagă asta” Lotul naționalei, analizat de Basarab Panduru » Cine ar trebui să dispară în următorii ani +24 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Jucătorii trebuie să înțeleagă asta” Lotul naționalei, analizat de Basarab Panduru » Cine ar trebui să dispară în următorii ani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 12:04
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 12:04
  • Turcia - România 1-0. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a făcut o analiză asupra lotului naționalei noastre, după eliminarea din barajul pentru calificarea la CM 2026.

România a ratat șansa de a se califica la Campionatul Mondial din această vară. Pentru unii jucători ai naționalei, acest baraj ar putea fi ultima lor participare în calificările pentru un turneu final.

Citește și
Erdogan, apel după apel Mesajele transmise de președintele Turciei după victoria obținută în fața României
Citește mai mult
Erdogan, apel după apel Mesajele transmise de președintele Turciei după victoria obținută în fața României

Turcia - România 1-0. Basarab Panduru: „Și-a făcut treaba de fiecare dată”

Basarab Panduru a făcut o analiză asupra lotului României și a explicat ce jucători ar putea să nu mai intre în calculele selecționerului în viitor.

„La fundaşii centrali, Drăguşin bănuiesc că va fi titular la naţională mulţi ani de acum, dacă rămâne la nivelul ăsta mare de Premier League.

Cel care va veni (n.r. în funcția de selecționer) se va gândi, probabil, la cineva lângă Drăguşin, pentru că Burcă are o vârstă şi probabil că acolo se va întâmpla ceva, va veni cineva.

La mijloc, Dragomir probabil că va fi în continuare, dacă joacă la echipa de club. E foarte muncitor, păcat că a luat galben la început şi nu ştiu dacă jocul lui a fost influenţat de acel cartonaş.

Man, Mihăilă, Bîrligea, Ianis sunt tineri, aşa că avem jucători, important e să facem o echipă competitivă, cu care să câştigăm meciuri contra unor echipe de valoarea Turciei.

Bîrligea era prea singur ca să facă mari lucruri şi, atât timp cât era marcat de doi fundaşi care au jucat înţelept fiecare fază, atunci e greu să ai posesia şi să mai faci ceva. A atins mingea de puţine ori, dar poate e şi normal la jocul din seara asta.

Burcă şi-a făcut treaba de fiecare dată. Poate (n.r. – să fie un semn de întrebare) şi la Stanciu, nu ştiu Bancu cât mai poate de acum, dar aşa, în mare, şapte, opt cred că... (vor fi convocați) aceeaşi. Vine Drăguş, dacă e apt şi joacă la echipa de club”, a declarat Basarab Panduru la Prima TV, citat de orangesport.ro.

Mulţi care vin din spate şi care chiar ar putea deveni titulari nu ştiu dacă sunt. Tineri avem, promisiuni avem, acum depinde de fiecare în parte cum se va dezvolta. Basarab Panduru

Cifrele lui Andrei Burcă (32 de ani), Nicolae Stanciu (32 de ani) şi Nicuşor Bancu (33 de ani) în tricoul naționalei:

  • Burcă: 45 de selecții, un gol, o pasă decisivă
  • Stanciu: 85 de selecții, 15 goluri, 9 pase decisive
  • Bancu: 51 de selecții, 2 goluri, 8 pase decisive
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (20).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (20).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+24 Foto
labels.photo-gallery

Basarab Panduru: „Îl apreciez pe Stanciu”

Fostul internațional a comentat în detaliu situația lui Nicolae Stanciu.

„Îl apreciez pe Stanciu şi ţin multe la el. Mi s-a părut un adio pe care ni-l spune în seara asta (n.r. joi) pentru echipa naţională. Ne spune că joacă în China, că îi este tot mai greu şi are o vârstă, iar la următoarea calificare că nu ştie dacă va mai fi.

Îl cred 100%, că de fiecare dată când a venit, atât cât a putut... Nu a fost Gică Hagi, dar a fost mereu un om care, când a intrat pe teren, şi-a făcut datoria. De aia spun că ţin la el ca om şi jucător, poate a dat mai mult decât se aştepta.

Şi jucătorii să înţeleagă că dacă vrem la Mondial trebuie şi ei să dea mai mult, că vrem să ne batem cu Inter, cu Juventus şi Real Madrid, dar jucăm în Cipru, în Turcia, la locul 10, în România la locul 7 şi vrem să facem faţă.

Şi ei trebuie să tragă mai tare, să ajungă la echipe mai bune, iar odată cu asta trag şi naţionala după ei”, a mai spus Panduru.

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

România va disputa, astfel, un amical cu Slovacia. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, și va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Citește și

Superliga
11:33
„Toată echipa a fost praf!” Ca la FCSB! După eșecul cu Turcia, Gigi Becali i-a tocat mărunt pe „tricolori”. Nu l-a iertat nici pe Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Toată echipa a fost praf!” Ca la FCSB! După eșecul cu Turcia, Gigi Becali i-a tocat mărunt pe „tricolori”. Nu l-a iertat nici pe Mircea Lucescu
Campionate
11:20
Erdogan, apel după apel Mesajele transmise de președintele Turciei după victoria obținută în fața României
Citește mai mult
Erdogan, apel după apel Mesajele transmise de președintele Turciei după victoria obținută în fața României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
echipa nationala a romaniei Meciul Turcia Romania Basarab Panduru baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Nationala
09:00
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Citește mai mult
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Superliga
11:29
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Citește mai mult
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Formula 1
12:36
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Citește mai mult
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Nationala
27.03
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
15:53
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
15:17
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
13:13
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Top stiri
Campionatul Mondial
09:51
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Citește mai mult
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Stranieri
27.03
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Citește mai mult
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Superliga
27.03
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
B365
26.03
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Citește mai mult
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share