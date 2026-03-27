„Jucătorii trebuie să înțeleagă asta” Lotul naționalei, analizat de Basarab Panduru » Cine ar trebui să dispară în următorii ani

Turcia - România 1-0. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a făcut o analiză asupra lotului naționalei noastre, după eliminarea din barajul pentru calificarea la CM 2026.

România a ratat șansa de a se califica la Campionatul Mondial din această vară. Pentru unii jucători ai naționalei, acest baraj ar putea fi ultima lor participare în calificările pentru un turneu final.

Turcia - România 1-0 . Basarab Panduru: „ Și-a făcut treaba de fiecare dată”

Basarab Panduru a făcut o analiză asupra lotului României și a explicat ce jucători ar putea să nu mai intre în calculele selecționerului în viitor.

„La fundaşii centrali, Drăguşin bănuiesc că va fi titular la naţională mulţi ani de acum, dacă rămâne la nivelul ăsta mare de Premier League.

Cel care va veni (n.r. în funcția de selecționer) se va gândi, probabil, la cineva lângă Drăguşin, pentru că Burcă are o vârstă şi probabil că acolo se va întâmpla ceva, va veni cineva.

La mijloc, Dragomir probabil că va fi în continuare, dacă joacă la echipa de club. E foarte muncitor, păcat că a luat galben la început şi nu ştiu dacă jocul lui a fost influenţat de acel cartonaş.

Man, Mihăilă, Bîrligea, Ianis sunt tineri, aşa că avem jucători, important e să facem o echipă competitivă, cu care să câştigăm meciuri contra unor echipe de valoarea Turciei.

Bîrligea era prea singur ca să facă mari lucruri şi, atât timp cât era marcat de doi fundaşi care au jucat înţelept fiecare fază, atunci e greu să ai posesia şi să mai faci ceva. A atins mingea de puţine ori, dar poate e şi normal la jocul din seara asta.

Burcă şi-a făcut treaba de fiecare dată. Poate (n.r. – să fie un semn de întrebare) şi la Stanciu, nu ştiu Bancu cât mai poate de acum, dar aşa, în mare, şapte, opt cred că... (vor fi convocați) aceeaşi. Vine Drăguş, dacă e apt şi joacă la echipa de club”, a declarat Basarab Panduru la Prima TV, citat de orangesport.ro.

Mulţi care vin din spate şi care chiar ar putea deveni titulari nu ştiu dacă sunt. Tineri avem, promisiuni avem, acum depinde de fiecare în parte cum se va dezvolta. Basarab Panduru

Cifrele lui Andrei Burcă (32 de ani), Nicolae Stanciu (32 de ani) şi Nicuşor Bancu (33 de ani) în tricoul naționalei:

Burcă : 45 de selecții, un gol, o pasă decisivă

: 45 de selecții, un gol, o pasă decisivă Stanciu : 85 de selecții, 15 goluri, 9 pase decisive

: 85 de selecții, 15 goluri, 9 pase decisive Bancu: 51 de selecții, 2 goluri, 8 pase decisive

Basarab Panduru: „Îl apreciez pe Stanciu”

Fostul internațional a comentat în detaliu situația lui Nicolae Stanciu.

„Îl apreciez pe Stanciu şi ţin multe la el. Mi s-a părut un adio pe care ni-l spune în seara asta (n.r. joi) pentru echipa naţională. Ne spune că joacă în China, că îi este tot mai greu şi are o vârstă, iar la următoarea calificare că nu ştie dacă va mai fi.

Îl cred 100%, că de fiecare dată când a venit, atât cât a putut... Nu a fost Gică Hagi, dar a fost mereu un om care, când a intrat pe teren, şi-a făcut datoria. De aia spun că ţin la el ca om şi jucător, poate a dat mai mult decât se aştepta.

Şi jucătorii să înţeleagă că dacă vrem la Mondial trebuie şi ei să dea mai mult, că vrem să ne batem cu Inter, cu Juventus şi Real Madrid, dar jucăm în Cipru, în Turcia, la locul 10, în România la locul 7 şi vrem să facem faţă.

Şi ei trebuie să tragă mai tare, să ajungă la echipe mai bune, iar odată cu asta trag şi naţionala după ei”, a mai spus Panduru.

România va disputa, astfel, un amical cu Slovacia.

