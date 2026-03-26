Nicușor Stanciu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Nu ne-am ridicat la nivelul meciului” Stanciu și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu Turcia: „Nu pot să răspund”

alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 21:17
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 21:36
  • TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul „tricolorilor”, a oferit o primă reacție după înfrângerea de la Istanbul.

Revenit la echipa națională după o pauză de șase luni, Stanciu și-a găsit cu greu cuvintele. Acesta susține că România nu s-a ridicat la miza meciului.

TURCIA - ROMÂNIA 0-1. Nicolae Stanciu: „Nu ne-am ridicat la nivelul meciului”

„Nu cred că ar fi foarte multe de spus. S-a pierdut calificarea și mai multe nu am ce să spun.

Cred că pentru oricine este destul de greu să privească un meci de pe margine. Am avut emoții mai mari decât cei pe teren.

Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului. Turcii au fost mai buni decât noi”, a spus Nicolae Stanciu la Digi Sport.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu care a decis Turcia - România

Nicolae Stanciu: „Eram sigur că va intra”

Intrat în minutul 71 în locul lui Ianis Hagi, mijlocașul a avut cea mai mare ocazie de gol a „tricolorilor”. Șutul său din unghi a lovit stâlpul porții apărate de Cakir.

Era minutul 77 al partidei, moment în care tabela arăta 1-0 pentru Turcia.

Întrebat despre acea fază, Stanciu a replicat:

„Da, după ce am văzut traiectoria mingii eram sigur că va intra. N-a fost să fie. Din păcate am pierdut și ne pare rău pentru noi și pentru țara noastră că mai trece un Mondial și România nu e acolo.

Nicolae Stanciu: „Nu pot să răspund”

Chestionat cum vede naționala României în momentul de față, Stanciu a oferit un răspuns misterios.

„Nu știm cum se vede naționala acum. Suntem la 10 minute după meci și nu pot să răspund la această întrebare”, a concluzionat căpitanul „tricolorilor”.

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

