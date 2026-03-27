Erdogan, apel după apel Mesajele transmise de președintele Turciei după victoria obținută în fața României

Turcia - România 1-0. Imediat după meciul de pe Beșiktaș Park, președintele turc Recep Tayyip Erdogan (72 de ani) i-a sunat pe jucătorii lui Vincenzo Montella (51 de ani) pentru a-i felicita pentru victoria obținută.

Golul lui Kadioglu a făcut diferența în partida de joi de pe stadionul lui Beșiktaș. Astfel, Turcia și-a asigurat prezența în finala barajului și e cu un pas mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Turcia - România 1-0 . Gazdele, felicitate de președintele Erdogan

În meciul decisiv, naționala lui Vincenzo Montella va da peste Kosovo, formație care a trecut de Slovacia cu scorul de 4-3.

Imediat după victoria obținută în fața României, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a sunat pe jucătorii naționalei pentru a-i felicita pentru accederea în finala barajului, scrie sabah.com.tr.

Prima dată, Erdogan a vorbit cu președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, pe care l-a felicitat pentru succesul echipei naționale, dar și cu ministrul Tineretului și Sportului, Osman Aşkin Bak.

Apoi, președintele a discutat și cu selecționerul Vincenzo Montella și cu jucătorii turci, cărora le-a urat succes în partida cu Kosovo, de marți.

La rândul lor, fotbaliștii turci i-au mulțumit lui Erdogan pentru tot sprijinul acordat.

Recep Tayyip Erdogan, care este președintele Turciei din anul 2014, a fost prezent în tribunele stadionului lui Beșiktaș la meciul cu România.

Ultima dată când Turcia a jucat la Campionatul Mondial a fost în 2002, atunci când a obținut o mare performanță. Semiluna a încheiat pe locul 3 la turneul final din Coreea de Sud și Japonia.

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

România va disputa, astfel, un amical cu Slovacia. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45.

