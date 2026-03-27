Erdogan, apel după apel Mesajele transmise de președintele Turciei după victoria obținută în fața României

Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 11:20
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 11:20
  • Turcia - România 1-0. Imediat după meciul de pe Beșiktaș Park, președintele turc Recep Tayyip Erdogan (72 de ani) i-a sunat pe jucătorii lui Vincenzo Montella (51 de ani) pentru a-i felicita pentru victoria obținută.

Golul lui Kadioglu a făcut diferența în partida de joi de pe stadionul lui Beșiktaș. Astfel, Turcia și-a asigurat prezența în finala barajului și e cu un pas mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Turcia - România 1-0. Gazdele, felicitate de președintele Erdogan

În meciul decisiv, naționala lui Vincenzo Montella va da peste Kosovo, formație care a trecut de Slovacia cu scorul de 4-3.

Imediat după victoria obținută în fața României, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a sunat pe jucătorii naționalei pentru a-i felicita pentru accederea în finala barajului, scrie sabah.com.tr.

Prima dată, Erdogan a vorbit cu președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, pe care l-a felicitat pentru succesul echipei naționale, dar și cu ministrul Tineretului și Sportului, Osman Aşkin Bak.

Apoi, președintele a discutat și cu selecționerul Vincenzo Montella și cu jucătorii turci, cărora le-a urat succes în partida cu Kosovo, de marți.

La rândul lor, fotbaliștii turci i-au mulțumit lui Erdogan pentru tot sprijinul acordat.

Recep Tayyip Erdogan, care este președintele Turciei din anul 2014, a fost prezent în tribunele stadionului lui Beșiktaș la meciul cu România.

Ultima dată când Turcia a jucat la Campionatul Mondial a fost în 2002, atunci când a obținut o mare performanță. Semiluna a încheiat pe locul 3 la turneul final din Coreea de Sud și Japonia.

România va disputa, astfel, un amical cu Slovacia. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, și va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

