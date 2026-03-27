„Toată echipa a fost praf!” Ca la FCSB! După eșecul cu Turcia, Gigi Becali i-a tocat mărunt pe „tricolori”. Nu l-a iertat nici pe Mircea Lucescu

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după eșecul naționalei de la Istanbul, în urma căruia „tricolorii” au ratat calificarea la CM 2026.

Patronul celor de la FCSB a comentat jocul slab al primei reprezentative și e de părere că Mircea Lucescu ar fi trebuit să intervină încă de la pauză și să trimită pe teren alți 4 jucători.

„Părerea mea e că Turcia nu e o echipă foarte mare, fabuloasă, nu am văzut destabilizări din alea, un-doi prin careu. Știi care e treaba? Prea slabi noi, din cale afară. Toată echipa. Putem spune că Bancu a jucat mai bine, poate Drăgușin cât de cât.

Slab, praf, toată echipa! Fotbalul nu e așa, stau, mă apăr, poate stau și dau un gol. Dacă e mingea numai la unul, nu poate să fie fotbal, aia e țurca. Trebuia să-i facem praf dacă eram și noi cât de cât.

Eu nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, dar acum vezi că Man e praf, Mihăilă e praf. Bă, schimbă-i, mă, la pauză. Nu ai cum să câștigi meciul așa.

Bagă-l pe Baiaram ăla, e fotbalist, bagă-l pe Tănase, bagă-l pe Stanciu, 4 schimbări la pauză. Baiaram, Stanciu, Tănase și Miculescu, 4 schimbări la pauză.

Toată echipa praf. Nu poți să spui de Bîrligea că nu a jucat bine, bine e când dă gol, pasă de gol, el a fost fundaș azi. Toți au fost fundași. Am întâlnit o echipă a Turciei slabă. Nu mă gândeam că sunt așa slabi”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ianis Hagi, oricât ar fi de slab, eu niciodată nu o spun de el. E nașul meu, nu pot. Gică e foarte sensibil când e vorba de copil. Mai bine-mi văd de treaba mea. Tac, nu zic nimic. Nu zic de Ianis, ca să nu-l supăr pe Gică. Gigi Becali, patron FCSB

România va mai disputa un meci în această lună, un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

În continuare, Turcia va înfrunta Kosovo în meciul decisiv pentru calificarea la CM 2026.

