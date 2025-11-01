„Nu am câștigat cu oricine” Avertismentul lui Kopic după victoria cu CFR: „Mai avem mult de lucru”

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre succesul in extremis obținut de echipa sa.

Dinamo a obținut victoria, împotriva lui CFR Cluj, în etapa #15 din Liga 1, grație golurilor marcate de Mamoudou Karamoko (min. 90) și Alberto Soro (min. 90+2).

Kopic și-a lăudat jucătorii după victoria nebună de pe Arena Națională, însă i-a și avertizat că e nevoie în continuare de foarte mult efort.

Dinamo - CFR Cluj 2-1 . Zeljko Kopic: „Nu am câștigat cu oricine”

„A fost un meci nebun. Mentalitatea noastră a fost bună, am luptat până la final pentru victorie. CFR a pus presiune pe noi, dar am jucat acasă, a trebuit să ne asumăm niște riscuri.

Rezervele au adus un plus. Soro a făcut un meci bun, Caragea la fel. Sunt foarte feritic, mai ales pentru Alberto, care a venit după o perioadă grea.

Am învins o echipă de calitate. Nu am câștigat cu oricine. O echipă cu jucători puternici.

Inspirația nu a fost la nivel înalt, nu suntem o echipă perfectă, dar muncim ca să rezolvăm problemele. Jucăm un fotbal bun în unele momente. Mai avem mult de lucru pentru a ajunge unde îmi doresc”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro în Dinamo - CFR 2-1

