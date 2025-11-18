„E serios?” Decizia lui Lucescu la România - San Marino l-a lăsat mască pe Panduru: „Nu mai am idei”

Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional, a criticat prima formulă folosită de Mircea Lucescu (80 de ani) în meciul cu San Marino.

România va afla joi traseul barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Basarab Panduru a fost bulversat complet când a aflat că Lucescu se va baza pe doi jucători în pericol de suspendare la meciul cu San Marino.

Basarab Panduru, lăsat mască de decizia lui Lucescu la meciul cu San Marino

În cazul în care Dennis Man și Florin Tănase ar fi încasat un cartonaș galben în duelul de pe „Ilie Oană”, nu ar mai fi putut evolua în manșa tur a semifinalei de la baraj.

„E serios? E serioasă treaba asta? Cum să bagi doi jucători care au cartonaș galben?! Nu există nicio explicație.

Deci ai doi jucători care stau la primul cartonaș, nu joacă niciunul dintre ei, iar tu îi bagi în meciul cu San Marino?Nu mai am idei, s-au dus toate când am auzit asta ”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Primul „11” al României conta San Marino: Târnovanu - Rațiu, V. Ghiță, Eissat, Bancu - Fl. Tănase, Screciu, Vl. Dragomir - D. Man, Bîrligea, Baiaram

