Incendiu pe stadion FOTO: Pagube materiale serioase produse în interiorul arenei lui FC Basel

Un incendiu a izbucnit, pe 10 aprilie, în vestiarul echipei FC Basel din interiorul stadionului St. Jakob-Park.

Au fost înregistrate numeroase pagube materiale și, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Din cauza incendiului, vestiarul primei echipe a fost distrus complet, echipamentele jucătorilor au ars și au fost avariate băile și biroul antrenorului.

FOTO. Incendiu în interiorul stadionului lui Basel

Din cauza evenimentului nefericit petrecut în urmă cu o săptămână, meciul din deplasare împotriva echipei FC Thun din etapa 33, programat pe 11 aprilie 2026, a fost amânat.

„Meciul dintre FC Thun și FC Basel 1893 nu poate avea loc.

Motivul îl reprezintă un incendiu izbucnit în zona vestiarelor primei echipe a clubului FC Basel 1893, pe stadionul St. Jakob-Park, care s-a produs vineri seara târziu, 10 aprilie 2026, din cauze care nu au fost încă pe deplin clarificate. Au fost înregistrate pagube materiale importante, însă, din fericire, nu au existat persoane rănite.

Incendiul, însoțit de degajări puternice de fum, a provocat daune semnificative și a distrus complet întreaga zonă a vestiarelor primei echipe.

Au fost afectate, printre altele, vestiarele, spațiile de depozitare a echipamentelor, precum și toate materialele jucătorilor și ale staff-ului tehnic.

De asemenea, au fost avariate biroul antrenorilor, biroul team managerului, zonele de fizioterapie, precum și dușurile și grupurile sanitare.

Pagubele materiale includ și echipamente personale, precum ghetele de fotbal, întregul set de echipamente de joc și de rezervă (tricouri, materiale de antrenament etc.), precum și aparatura medicală și tehnică necesară desfășurării meciurilor, care nu poate fi înlocuită într-un timp scurt.

Din cauza acestor distrugeri, dar și a faptului că întreaga zonă a infrastructurii interne a stadionului este sigilată oficial până la noi ordine și nu există echipamente de joc și medicale funcționale, disputarea meciului din deplasare împotriva echipei FC Thun, programat sâmbătă, 11 aprilie 2026, nu este posibilă pentru FCB. Liga Elvețiană de Fotbal a aprobat cererea clubului de amânare a partidei.

FC Basel 1893 se află în contact strâns cu autoritățile competente și cu Liga Elvețiană de Fotbal pentru stabilirea pașilor următori.

Informații suplimentare, inclusiv noua dată de disputare a meciului, vor fi comunicate la momentul oportun”, a transmis clubul FC Basel într-un comunicat pe site-ul oficial.

Vineri, 17 aprilie, FC Basel a anunțat că meciul împotriva echipei FC Thun se va juca sâmbătă, 18 aprilie, după ce fusese inițial amânat.

𝗩𝗼𝗿𝘀𝗰𝗵𝗮𝘂 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗮𝘀 🔴🔵-𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲𝗻𝗲𝗻𝗱𝗲



🏆 Das auf letzten Samstag angesetzte Gastspiel des FC Basel 1893 beim FC Thun, das wegen eines Brands in den Kabinen des St. Jakob-Parks hatte verschoben werden müssen, wird nun am Samstag, 18. April 2026, nachgeholt… pic.twitter.com/g9PzMECzCO — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 17, 2026

În urma unei anchete, s-a descoperit că incendiul ar fi pornit din zona saunei din interiorul stadionului, scrie thesun.co.uk.

FC Basel se află pe locul 4 în play-off-ul din campionatul Elveției, cu 53 de puncte acumulate după 33 de partide.

