Dinamo, metodă inedită La ce au recurs „câinii” pentru a umple stadionul la meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României

Dinamo apelează la o metodă inedită pentru a atrage cât mai mulți suporteri la meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României.

Dinamo - U Craiova se joacă miercuri, de la ora 20:30, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gruparea din „Ștefan cel Mare” își dorește cu orice preț să revină în cupele europene începând din sezonul viitor.

Cum în campionat se află doar pe locul 6, ultimul din play-off, câștigarea Cupei României ar reprezenta traseul mai scurt pentru Dinamo în atingerea obiectivului.

Pentru a se asigura că va fi susținută de câți mai mulți suporteri la partida de pe Arena Națională, oficialii clubului au ales ca, la fiecare bilet cumpărat de fani la peluză sau în tribuna a II-a, să mai ofere gratuit încă unul în aceiași zonă a stadionului.

„ÎMPREUNĂ SPRE TROFEU

Pentru acest meci, susținerea voastră poate face diferența. De aceea, clubul vine în sprijinul suporterilor cu o ofertă specială de ticketing:

La fiecare bilet achiziționat la peluză sau Tribuna a II-a primiți încă un bilet în același sector.

De asemenea, toți suporterii care au cumpărat deja bilete la peluză sau Tribuna a II-a vor primi pe e-mailul folosit la comandă încă un bilet în același sector, fără niciun cost suplimentar.

Împreună pentru Dinamo, iar împreună transformăm Arena Națională într-un vulcan”, a anunțat Dinamo pe pagina de Facebook.

Prețul biletelor la Dinamo - U Craiova

• VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

• Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei

• Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei

• Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei

• Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei

• Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei

• Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei

• Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei

• Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei

• Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei

• Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei

13 Cupe ale României are Dinamo în palmares (1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012)

Va fi a patra confruntare din acest sezon între Dinamo și U Craiova. Cele două echipe au remizat în partidele din sezonul regulat din Liga 1 (2-2, respectiv 1-1), în timp ce oltenii s-au impus în turul play-off-ului, scor 1-0.

În cealaltă semifinală din Cupa României, FC Argeș o va găzdui pe U Cluj.

Finala competiției se va juca la Sibiu, pe 13 mai. Câștigătoarea va evolua în preliminariile Europa League.

