Dinamo, metodă inedită La ce au recurs „câinii” pentru a umple stadionul la meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României
alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 21:46
  • Dinamo apelează la o metodă inedită pentru a atrage cât mai mulți suporteri la meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României.
  • Dinamo - U Craiova se joacă miercuri, de la ora 20:30, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gruparea din „Ștefan cel Mare” își dorește cu orice preț să revină în cupele europene începând din sezonul viitor.

Cum în campionat se află doar pe locul 6, ultimul din play-off, câștigarea Cupei României ar reprezenta traseul mai scurt pentru Dinamo în atingerea obiectivului.

Viitor incert la Dinamo Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Va trebui să luăm o decizie”
La ce a recurs Dinamo pentru a umple stadionul la meciul cu U Craiova, din semifinalele Cupei României

Pentru a se asigura că va fi susținută de câți mai mulți suporteri la partida de pe Arena Națională, oficialii clubului au ales ca, la fiecare bilet cumpărat de fani la peluză sau în tribuna a II-a, să mai ofere gratuit încă unul în aceiași zonă a stadionului.

„ÎMPREUNĂ SPRE TROFEU

Pentru acest meci, susținerea voastră poate face diferența. De aceea, clubul vine în sprijinul suporterilor cu o ofertă specială de ticketing:

La fiecare bilet achiziționat la peluză sau Tribuna a II-a primiți încă un bilet în același sector.

De asemenea, toți suporterii care au cumpărat deja bilete la peluză sau Tribuna a II-a vor primi pe e-mailul folosit la comandă încă un bilet în același sector, fără niciun cost suplimentar.

Împreună pentru Dinamo, iar împreună transformăm Arena Națională într-un vulcan”, a anunțat Dinamo pe pagina de Facebook.

Prețul biletelor la Dinamo - U Craiova

  • • VIP Experience – Inel 1 – 500 lei
  • • Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 150 lei
  • • Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 100 lei
  • • Tribuna 1 – Inel 2 – 70 lei
  • • Tribuna 1 – Inel 3 – 50 lei
  • • Tribuna 2 – Inel 1 – 60 lei
  • • Tribuna 2 – Inel 2 – 50 lei
  • • Tribuna 2 – Inel 3 – 40 lei
  • • Peluza PCH – Inel 1 – 30 lei
  • • Peluza PCH – Inel 2 – 25 lei
  • • Peluza PCH – Inel 3 – 20 lei
13
Cupe ale României are Dinamo în palmares (1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012)

Va fi a patra confruntare din acest sezon între Dinamo și U Craiova. Cele două echipe au remizat în partidele din sezonul regulat din Liga 1 (2-2, respectiv 1-1), în timp ce oltenii s-au impus în turul play-off-ului, scor 1-0.

În cealaltă semifinală din Cupa României, FC Argeș o va găzdui pe U Cluj.

Finala competiției se va juca la Sibiu, pe 13 mai. Câștigătoarea va evolua în preliminariile Europa League.

„Mult mai greu decât fotbalul”  Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”
Alte sporturi
21:13
„Mult mai greu decât fotbalul” Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”
Citește mai mult
„Mult mai greu decât fotbalul”  Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”
Kopic, discuție cu Cîrjan  Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo căpitanului echipei: „I-am spus asta” » Motivat înainte de meciul cu U Cluj
Superliga
20:01
Kopic, discuție cu Cîrjan Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo căpitanului echipei: „I-am spus asta” » Motivat înainte de meciul cu U Cluj
Citește mai mult
Kopic, discuție cu Cîrjan  Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo căpitanului echipei: „I-am spus asta” » Motivat înainte de meciul cu U Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Handbal
18.04
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește mai mult
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Tenis
18.04
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Campionate
18.04
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Citește mai mult
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Superliga
18.04
Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Citește mai mult
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:14
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
00:07
„Nu facem o tragedie” Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
„Nu facem o tragedie”  Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
00:04
„O perioadă grea pentru mine” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
„O perioadă grea pentru mine”  Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
23:48
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Top stiri
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Campionate
18.04
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Citește mai mult
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Campionate
18.04
De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Citește mai mult
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
Superliga
18.04
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
Citește mai mult
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
B365
17.04
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
Citește mai mult
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice

