Încă o șansă la Rapid Atacantul pentru care  Dan Șucu a plătit 1 milion de euro va fi evaluat de Daniel Pancu
Timotej Jambor
Superliga

Încă o șansă la Rapid Atacantul pentru care Dan Șucu a plătit 1 milion de euro va fi evaluat de Daniel Pancu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 19:52
  • Marius Bilașco (44 de ani), noul director sportiv de la Rapid, a vorbit despre situația atacantului Timotej Jambor (23 de ani).
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Jambor a fost cumpărat de Rapid în 2024, de la Zilina, în schimbul sumei de 1.000.000 de euro. La acea vreme, slovacul era unul dintre cei mai promițători fotbaliști din naționala U21 a țării sale.

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A semnat un contract până în 2028 cu giuleștenii, dar nu s-a adaptat în alb și vișiniu. În iarna anului trecut a fost împrumutat la fosta lui echipă, MSK Zilina.

Timotej Jambor, încă o șansă la Rapid

Jambor a revenit la Rapid, însă nu a stat mult în Giulești. A fost din nou împrumutat, de această dată la Slask Wroclaw, echipă cu care a promovat în prima ligă din Polonia.

Cei de la Slask nu au activat clauza de cumpărare definitivă a vârfului slovac, iar acesta care s-a întors pe stadionul de sub podul Grant.

Marius Bilașco a anunțat că atacantul va primi o nouă șansă și va fi evaluat de Daniel Pancu pentru a vedea dacă va fi păstrat pentru noua stagiune.

„S-a întors la pregătire, și-a terminat împrumutul. Daniel Pancu își dorește să-l vadă mai mult, pentru că a avut puține momente când l-a urmărit.

E cu noi în pregătire, va fi evaluat și vom vedea. Vedem cum reacționează, cum va fi în meciurile amicale, dacă și cât îl va folosi. E important să-și facă și Pancu o părere, să nu începem cu o analiză pe care au făcut-o alții”, a declarat Marius Bilașco, citat de prosport.ro.

Borislav Burmaz s-a accidentat din nou și va fi indisponibil cel puțin o lună, astfel că singurul atacant de meserie din lotul lui Daniel Pancu a rămas Jambor, până la noi achiziții.

26 de meciuri
a jucat Jambor pentru Rapid: a marcat două goluri și a reușit o pasă decisivă

Jambor, gol în amicalul cu CS Afumați

Jambor a început bine pregătirea de vară alături de giuleșteni. A marcat în victoria zdrobitoare obținută de Rapid în amicalul cu CS Afumați, formație ce evoluează în Liga 2, scor 9-2.

Pentru echipa pregătită de Pancu au mai înscris Hazrollaj, El Sawy, Kamara, Grameni și Moruțan.

Cum a arătat Rapid în amicalul cu CS Afumați

  • Prima repriză: Ungureanu - Onea, Ignat, Bădescu, Sălceanu - Hromada, Petrila, Gheorghe, Drilon - Dobre, Tape
  • A doua repriză: Aioani - Borza, Kramer, Pașcanu, Ciobotariu - Grameni, Bubanja, Moruțan - El Sawy, Jambor, Kamara.

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