Remontada uluitoare  Mainz avea 3-0 la pauză cu Bayern, dar a pierdut meciul!
Harry Kane
Remontada uluitoare Mainz avea 3-0 la pauză cu Bayern, dar a pierdut meciul!

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 19:51
  • Bayern Munchen a reușit o victorie spectaculoasă în etapa #31 din Bundesliga, după ce a reușit o remontada de zile mari în repriza a doua a meciului cu Mainz.
  • Bavarezii s-au impus cu 4-3, după ce au fost conduși cu 3-0 la pauză.

Bayern s-a prezentat la partida cu Mainz din postura de proaspăt campioană a Germaniei, după ce a câștigat titlul matematic în etapa trecută, ca urmare a victoriei cu Stuttgart, scor 4-2.

Mainz avea 3-0 la pauză cu Bayern, dar a pierdut meciul!

Partida a început prost pentru bavarezi, Mainz reușind să deschidă scorul încă din minutul 15, atunci când Dominik Kohr l-a învins pe Jonas Urbig.

După aproximativ 15 minute, Paul Nebel a majorat avantajul fostei adversare a Universității Craiova. Amiri a șutat puternic, Urbig a reușit să respingă, dar balonul a ajuns fix în piciorul lui Nebel, cel care nu a ratat.

În prelungirile primei părți, Mainz a dus scorul la 3-0, după ce Urbig a parat un șut puternic de la mare distanță, dar balonul a căzut tot în careu, acolo unde s-a aflat Becker, cel care a atins puțin balonul, de ajuns pentru ca acesta să ajungă în poartă.

Bayern a marcat patru goluri în repriza secundă

Deja campioană în Bundesliga, Bayern Munchen nu s-a resemnat după scorul pe care tabela l-a arătat la pauză și a revenit spectaculos, câștigând partida cu 4-3.

Revenirea a început în minutul 53, atunci când Nicolas Jackson a marcat din voleu, după o centrare din partea dreaptă trimisă de Laimer.

Peste douăzeci de minute, Michael Olise a dus scorul la 3-2, după ce și-a depășit un adversar la marginea careului și a trimis un șut superb, cu efect, care a ajuns în vinclul porții lui Mainz.

În minutul 80, Bayern a restabilit egalitatea prin golul marcat de Jamal Musiala, iar la trei minute distanță Harry Kane a marcat golul patru, cel care a stabilit și scorul final.

Musiala a trimis o centrare șutată, portarul lui Mainz a respins, dar balonul a ajuns la atacantul englez, care cu sânge rece a înscris și a asigurat victoria echipei sale.

