Final de eră în Europa Dezastru neașteptat: pierd titlul după 14 ani și riscă să rateze Europa!

Dezastru pentru Ludogorets! Campioana Bulgariei este foarte aproape de a pierde titlul, după 14 ani de dominație.

Ludogorets a fost învinsă, scor 1-2, de CSKA 1948 Sofia, în prima etapă a play-off-ului din Bulgaria.

Echipa antrenată de Per-Mathias Hogmo a terminat sezonul regulat pe locul 2, la 10 puncte în spatele liderului Levski și a început play-off-ul cum nu se poate mai rău.

Ludogorets va pierde titlul după 14 ani și riscă să rateze Europa!

Formația la care Cosmin Moți (41 de ani) este director tehnic a fost învinsă pe teren propriu, scor 1-2 de CSKA 1948 Sofia, club înființat de suporteri în anul 2016, ca reacție la problemele financiare și fuziunile controversate ale clubului istoric CSKA Sofia.

În acest moment, campioana Bulgariei este la 13 puncte în spatele liderului Levski și mai are doar șanse teoretice la câștigarea unui nou titlu de campioană.

Va fi pentru prima dată de la promovarea în prima ligă când Ludogorets nu va reuși să pună mâna pe trofeu.

În ceea ce o privește pe Levski, aceasta este foarte aproape de al 27-lea titlu, primul din 2009.

Înainte de hegemonia celor de la Ludogorests, ultima formație care cucerise campionatul a fost Litex Loveci.

Ludogorets ar putea rata și cupele europene

Ludogorets are două posibilități să se califice în cupele europene. Să termine pe locul 2 sau 3 în campionat sau să câștige Cupa Bulgariei.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, echipa antrenată de Per-Mathias Hogmo ocupă locul 3, poziție de baraj pentru Conference League, cu 60 de puncte, 4 peste CSKA Sofia.

În schimb, situația în Cupa Bulgariei este mai complicată. Ludogorets are de recuperat un handicap de un gol, după ce a fost învinsă pe teren propriu în turul semifinalelor, scor 1-2, chiar de CSKA Sofia.

Meciul retur din capitala Bulgariei se joacă miercuri, de la ora 19:00.

12 calificări în grupele europene în ultimii 14 ani are Ludogorets

