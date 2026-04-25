Întâlnire surpriză FOTO. Unde a fost surprins Charalambous după ce a refuzat să revină la FCSB

Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, a vizitat baza de antrenament al celor de la Bournemouth, locul 7 în Premier League.

Tehnicianul cipriot a distribuit pe contul său de Instagram, două poze în care apare alături de Andoni Iraola (43 de ani), tehnicianul „cireșelor”.

Elias Charalambous, în vizită la Bournemouth

Charalambous are o legătură strânsă cu antrenorul revelației din Premier League. Elias a fost „secundul” lui Iraola la AEK Larnaca în sezonul 2018-2019.

„Mă bucur să-mi revăd prietenii dragi. Sunt mândru de voi! Antrenorii sunt minunați, dar caracterul face cu adevărat diferența. Mulțumesc pentru ospitalitate! Țineți-o tot așa!”, se arată în postarea lui Charalambous de pe Instagram.

Înainte de vizita la baza de antrenament a celor de la Bournemouth, Charalambous a fost prezent, miercuri, pe Vitality Stadium, la remiza „cireșelor”, 2-2 cu Leeds United.

Gigi Becali nu renunță la Charalambous

După plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, Mihai Stoica l-a sunat pe Elias Charalambous, pentru ca acesta să revină la echipă, dar tehnicianul cipriot a refuzat.

La finalul partidei câștigate de roș-albaștrii, 3-1 cu Petrolul, Gigi Becali a anunțat că va avea o discuție personală cu Charalambous la începutul săptămânii viitoare.

„El a spus că ar veni, dar îi e ruşine de ce o să se zică lumea: «Cum adică, ai plecat şi te-ai întors după o lună?». Numai că o să vorbesc cu el. Vine la o acţiune şi e invitat la Teia acasă.

O să-i spun în felul următor: «Băi, băiatule, tu nu vii antrenor, tu vii să ajuţi la o echipă care te-a ajutat. Care are nevoie de tine o lună jumate. Vii o lună jumate în vacanţă, în România, că avem nevoie de tine, să avem antrenor, că nu ne permite regulamentul.

Charalambous a refuzat el, dar nu mă refuză pe mine. Îl refuză pe MM, dar nu mă refuză pe mine. MM e MM, Gigi Becali e Gigi Becali. Eu aşa cred.

O să avem un antrenor. Şi MM s-a liniştit, intrase într-un fel de panică. Noi trebuie să avem un antrenor peste două sau 3 săptămâni. Nu găsim un antrenor peste 2 sau 3 săptămâni, să punem?

E norocul ăluia care o să vină. Ăla care o să vină, cum e, cum nu e, va califica echipa”, a declarat patronul campioanei, citat de primasport.ro.

2 titluri de campion a câștigat Charalambous cu FCSB (2024, 2025)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport