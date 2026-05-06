Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!

Bayern Munchen - PSG. Probleme înaintea semifinalei din Champions League, după ce o linie de metrou din Munchen a fost închisă!

Aproximativ 1.000 de fani au fost evacuați!

Incidente la metroul din Munchen, cu aproximativ două ore înainte de startul returului dintre Bayern și PSG.

Suporterii parizieni au fost dați jos din metrou de către polițiști!

Conform Marca, francezii au aprins fumigene în vagonul de metrou, iar forțele de ordine au intervenit rapid.

Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați și vor fi obligați să parcurgă drumul până la Allianz Arena pe jos.

La sosirea în stația Frottmaning, 15 suporteri ai echipei PSG au fost urmăriți de aproximativ 60 de suporteri ai echipei FC Bayern care purtau glugi roșii. Poliția a intervenit pentru a evita o ciocnire violentă.

