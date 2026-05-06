Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei

Adrian Vasile (43 de ani), fostul antrenor al lui CSM București, s-ar fi ales cu o sumă uriașă la tribunal după o gafă a Primăriei București.

Situație bizară la CSM, unde, deși a fost dat afară în noiembrie 2025, fostul tehnician ar trebui să primească o sumă importantă din partea Primăriei București.

E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei

Conform gsp.ro, Primăria nu a întocmit toate actele necesare când a luat decizia de a-l demite. Vasile ar fi câștigat deja procesul în instanță și ar urma să primească toate salariile până la finalul contractului!

Primăria ar fi nevoită să-i achite 318.150 de lei, aproximativ 63.000 de euro, pentru ultimele 7 luni de contract, perioada 1 decembrie 2025 - 30 iunie 2026.

Salariu impunător și la Antena 1

După plecarea de la CSM București, Adrian Vasile a fost ofertat să meargă în Republica Dominicană, la reality show-ul Survivor România.

Deși inițial fusese invitat ca participant, postul i-a propus să prezinte emisiunea pentru a-l înlocui pe moderatorul Dan Pavel, care a ales să rămână la Pro TV.

La Survivor, Vasile câștigă 6.000 de euro lunar, conform Fanatik.

