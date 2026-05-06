Surpriză la CFR Cluj Tehnicianul pe care Varga ar vrea să-l aducă în locul lui Pancu: a câștigat 3 trofee în Gruia
Superliga

alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 22:08
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 22:08
  • Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, s-ar pregăti deja pentru eventualitatea în care Daniel Pancu (48 de ani) ar alege să părăsească echipa la finalul sezonului.

După declarația în care Pancu a lăsat să se înțeleagă că ar putea părăsi și el formația din Gruia, clujenii ar fi început deja să facă lista cu posibilii înlocuitori.

Tehnicianul pe care Varga ar vrea să-l aducă la CFR Cluj în locul lui Pancu

Iar în fruntea listei s-ar afla Edi Iordănescu, tehnician care a mai antrenat în două rânduri în Gruia, în 2018 și între 2020 și 2021, scrie gsp.ro.

Fostul selecționer a reușit să câștige trei trofee alături de clujeni, titlul și două Supercupe.

Varga ar fi luat deja legătura cu Iordănescu, însă, conform sursei citate, s-ar fi lovit de un refuz. Edi și-ar dori în continuare să antreneze în străinătate, după ce anul trecut a pregătit-o pe Legia Varșovia, alături de care a câștigat Supercupa Poloniei și s-a calificat în faza principală din Conference League.

Daniel Pancu, după demisia lui Bogdan Mara: „Când se schimbă conducătorii, se schimbă și antrenorul!”

„Cu siguranță mă influențează, da (n.r. schimbările din conducere). Nu cunosc despre ce este vorba. Eu am venit, am lucrat cu niște oameni până acum, am făcut niște lucruri minunate împreună, dar nu știu ce va fi pe viitor.

Mara pleacă, așa ne-a anunțat și pe noi. În mod normal, când se schimbă lucrurile astea, se schimbă și antrenorii, dar deocamdată nu știu, nu e nimic oficial.

Normal este ca atunci când se schimbă conducătorii să se schimbe și antrenorul. Sunt oameni cu care au lucrat, cu care au relații. Nu e cazul la mine. Nu am informații, dar sunt zvonuri că lucrurile așa se îndreaptă. Asta de câteva zile”, a declarat Pancu pentru sursa citată.

CFR Cluj antrenor Daniel Pancu Edi Iordanescu
