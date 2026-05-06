Steaua, amânată Proiectul grandios din Ghencea, pus pe pauză din cauza măsurilor impuse de Guvern
Sala Polivalentă din Ghencea FOTO: AS47
Diverse

Steaua, amânată Proiectul grandios din Ghencea, pus pe pauză din cauza măsurilor impuse de Guvern

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 22:39
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 22:39
  • Compania Națională de Investiții ar fi anunțat Clubul Sportiv al Armatei Steaua că, din cauza restricțiilor financiare impuse de Guvern, va suspenda construcția noii săli din Ghencea.

Sala urma să fie construită în spatele Stadionului Steaua și ar fi avut o capacitate de 6.000 de locuri, cu posibilitatea de extindere până la 8.000.

PSG, din nou în finală Francezii trec de Bayern, după o „dublă” incendiară și ajung în ultimul act pentru al doilea sezon consecutiv
Citește și
PSG, din nou în finală Francezii trec de Bayern, după o „dublă” incendiară și ajung în ultimul act pentru al doilea sezon consecutiv
Citește mai mult
PSG, din nou în finală Francezii trec de Bayern, după o „dublă” incendiară și ajung în ultimul act pentru al doilea sezon consecutiv

CNI ar fi suspendat construcția noii săli din Ghencea

Noua sală a CSA Steaua era cuprinsă în 2025 în planul bugetar al Companiei Naționale de Investiții, iar în luna martie a anului trecut se finalizaseră studiul de fezabilitate, urmând să înceapă licitația pentru proiectare și execuție.

Din cauza restricțiilor financiare impuse de Guvern, CSA Steaua a primit o înștiințare de la CNI că prin OUG 52/2025, Guvernul României suspendă până la 1 ianuarie 2028 realizarea unor obiective de investiții din subprogramul „Săli de sport, așezăminte culturale...”.

Astfel, conform gsp.ro, Compania Națională de Investiții a suspendat proiectul noii săli din Ghencea.

Ce dotări erau prevăzute în proiect

Sala din Ghencea urma să fie construită în aproximativ doi ani, capacitatea fiind de 6.000 de locuri cu posibilitatea de extindere până la 8.000.

Aceasta ar fi trebuit să aibă dotări precum: zonă de recuperare, restaurant, mini-hotel cu 48 de locuri de cazare, parcare în subteran, dar și alte facilități ultramoderne.

În plus, lângă sala principală, în proiect era prevăzută și o sală mai mică, de antrenament, care ar fi urmat să aibă 1.000 de locuri.

Costurile pentru construcția sălii erau estimate la aproximativ 80 de milioane de euro.

Citește și

Real Madrid, la un pas de implozie înainte de El Clasico După incidentul dintre Rudiger și Carreras, încă două staruri, la un pas de bătaie
Campionate
21:33
Real Madrid, la un pas de implozie înainte de El Clasico După incidentul dintre Rudiger și Carreras, încă două staruri, la un pas de bătaie
Citește mai mult
Real Madrid, la un pas de implozie înainte de El Clasico După incidentul dintre Rudiger și Carreras, încă două staruri, la un pas de bătaie
Revenire miraculoasă  Lindsey Vonn a mers fără cârje la trei luni de la accidentul teribil suferit la Milano-Cortina 
Jocurile Olimpice
21:11
Revenire miraculoasă Lindsey Vonn a mers fără cârje la trei luni de la accidentul teribil suferit la Milano-Cortina
Citește mai mult
Revenire miraculoasă  Lindsey Vonn a mers fără cârje la trei luni de la accidentul teribil suferit la Milano-Cortina 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
GHENCEA Sala Polivalenta CSA Steaua compania nationala de investitii
Știrile zilei din sport
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Special
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Citește mai mult
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Campionate
12:59
Chivu se întâlnește cu Papa Leon Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Citește mai mult
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Superliga
13:33
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Citește mai mult
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Campionate
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Citește mai mult
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
14:41
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Top stiri
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Special
09:29
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Citește mai mult
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Superliga
11:31
„Spiritul Stelei aparține tuturor” Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Citește mai mult
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Liga Campionilor
11:44
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Citește mai mult
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
B365
06.05
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
Citește mai mult
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 35 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share