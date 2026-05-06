Compania Națională de Investiții ar fi anunțat Clubul Sportiv al Armatei Steaua că, din cauza restricțiilor financiare impuse de Guvern, va suspenda construcția noii săli din Ghencea.

Sala urma să fie construită în spatele Stadionului Steaua și ar fi avut o capacitate de 6.000 de locuri, cu posibilitatea de extindere până la 8.000.

Noua sală a CSA Steaua era cuprinsă în 2025 în planul bugetar al Companiei Naționale de Investiții, iar în luna martie a anului trecut se finalizaseră studiul de fezabilitate, urmând să înceapă licitația pentru proiectare și execuție.

Din cauza restricțiilor financiare impuse de Guvern, CSA Steaua a primit o înștiințare de la CNI că prin OUG 52/2025, Guvernul României suspendă până la 1 ianuarie 2028 realizarea unor obiective de investiții din subprogramul „Săli de sport, așezăminte culturale...”.

Astfel, conform gsp.ro, Compania Națională de Investiții a suspendat proiectul noii săli din Ghencea.

Ce dotări erau prevăzute în proiect

Aceasta ar fi trebuit să aibă dotări precum: zonă de recuperare, restaurant, mini-hotel cu 48 de locuri de cazare, parcare în subteran, dar și alte facilități ultramoderne.

În plus, lângă sala principală, în proiect era prevăzută și o sală mai mică, de antrenament, care ar fi urmat să aibă 1.000 de locuri.

Costurile pentru construcția sălii erau estimate la aproximativ 80 de milioane de euro.

