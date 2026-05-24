Hoeness râde de Clasico Ce reacții a avut liderul lui Bayern când i s-a spus că Barcelona îl vrea pe Kane și Real pe Olise
Uli Hoeness, în fața microfoanelor presei germane. Foto: Imago
Campionate

alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 15:53
  • Uli Hoeness, 74 de ani, președintele onorific al lui Bayern Munchen, a ironizat Barcelona și Real Madrid când a auzit că marile cluburi spaniole vor să ia cei mai buni jucători ai bavarezilor. 

Bayern a cucerit și Cupa Germaniei. Sâmbătă seară, a pulverizat-o pe VfB Stuttgart, 3-0 în finala de la Berlin. Toate golurile, Harry Kane.

Kane e mașina de goluri a lui Bayern

Vârful englez, 32 de ani, are cifre uluitoare la echipa muncheneză.

  • Bundesliga - 36 de goluri în 31 de etape (plus 5 assisturi). Campion!
  • Cupa Germaniei - 10 goluri în 6 meciuri. A înscris în fiecare partidă. Trofeu!
Harry Kane și Cupa Germaniei. La Tottenham, nu avea niciun trofeu în 12 ani. Cu Bayern are 4 în trei sezoane! Foto: Imago
  • Champions - 14 goluri în 13 întâlniri (plus două pase decisive). 
  • Supercupă - Un gol într-un joc. Trofeu!
61 de goluri
a înscris Harry Kane n 51 de dueluri pentru Bayern în toate competițiile în 2025-2026

Hoeness, răspuns sarcastic: „Oricum, Barcelona nu are bani”

Forma extraordinară a britanicului atrage atenția marilor forțe ale lumii fotbalului. Barcelona este una dintre ele.

Clubul catalan este însă puternic contestat în ultimul timp de conducătorii munchenezilor.

Mai ales Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern, care a criticat Barca de câte ori a avut ocazia.

„Luați Barcelona ca exemplu. Cumperi, cumperi, cumperi… Dintr-odată, ai 1,2 miliarde de euro datorii. La revedere!”, afirma oficialul german toamna trecută.

Când un reporter l-a întrebat după finala Cupei cum va acționa Bayern în fața interesului grupării catalane pentru Kane, Hoeness a răspuns cu o ironie.

Bayern este un club care cumpără, nu vinde. Și, oricum, Barcelona nu are bani Uli Hoeness, președinte onorific Bayern

„Mourinho poate să țină și cinci ochi pe Olise, nu unul!”

Același Hoeness a aflat și că Jose Mourinho a urmărit finala DFB Pokal pe „Olympiastadion”.

Viitorul antrenor al lui Real Madrid a profitat de invitația făcută de directorul sportiv al lui Stuttgart, Fabian Wohlgemuth.

Olise, bijuteria lui Bayern. Foto: Imago

Voia să-l mai vadă o dată live pe Michael Olise. Superextrema Franței (24 de ani) e pe lista lui Real!

53 de goluri
a influențat Olise pentru Bayern în 52 de meciuri în toate competițiile (22 de reușite, 31 de assisturi)

Jurnalistul german Florian Plettenberg, reporter la Bild, a postat și comentariul lui Hoeness legat de Mou, Real și Olise. Altă ironie, la fel ca în cazul Barcelonei.

„Mourinho a venit să țină un ochi pe Olise pentru Real? Poate să țină cinci ochi pe el, nu unul! Tot nu-l va avea!”.

Bayern - Stuttgart 3-0 în finala Cupei

