„Nu-mi plac trădătorii!” Jose Mourinho nu și-a menajat jucătorii, după calificarea chinuită în optimile Cupei Portugaliei
Jose Mourinho/ Foto: IMAGO
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 14:42
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 14:42
  • Benfica s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Portugaliei, după succesul 2-0, cu Atletico CP (Liga 3), însă Jose Mourinho (62 de ani) nu a putut trece cu vederea peste evoluția echipei sale.

Antrenorul portughez și-a criticat în termeni duri jucătorii pentru atitudinea din prima repriză.

Mourinho a vorbit despre trădare și despre faptul că și-ar fi dorit să facă nu mai puțin de nouă schimbări la pauză. În cele din urmă a făcut doar patru.

Jose Mourinho: „Nu îmi plac jucătorii care mă trădează”

„Prima repriză a fost slabă. Și a fost slabă în sensul care mă doare cel mai tare, adică la capitolul atitudine.

Au fost mulți jucători care nu au fost serioși, care nu au abordat lucrurile așa cum ar fi trebuit.

La pauză am făcut patru schimbări, dar mi-ar fi plăcut să fac nouă.

Meciurile trebuie luate în serios. Doar doi jucători meritau să rămână pe teren.

Sistemul este bun. Problema apare când jucătorii din el nu muncesc. Nu îmi plac cei care mă trădează.

În repriza a doua, evident, ne-am îmbunătățit mult. Atletico nu a reușit să iasă din propria jumătate de teren, așa cum face de obicei. Era doar o chestiune de timp până când vom marca” a spus Mourinho potrivit dailymail.co.uk.

Benfica s-a impus în cele din urmă, cu 2-0, după reușitele semnate de Richard Rios (73) și Vangelis Pavilidis, din penalty (77) .

Rezumat VIDEO. Atletico CP - Benfica 0-2

Presiune pe Mourinho

Pentru Benfica urmează duelul cu Ajax, din faza principală a UEFA Champions League.

În acest moment, portughezii ocupă locul 35, penultimul, cu 0 puncte după primele 4 meciuri, iar șansele de a prinde un loc de calificare în fazele superioare sunt minime.

Nici pe plan intern lucrurile nu stau bine pentru formația de pe Estadio da Luz, care ocupă locul 3, cu 25 de puncte, la 6 de marea rivala și liderul din Portugalia, FC Porto.

