Revine în România? Daniel Paraschiv ia în calcul întoarcerea în țară. Ce se întâmplă la clubul său din Spania
Daniel Paraschiv foto: IMAGO
Revine în România? Daniel Paraschiv ia în calcul întoarcerea în țară. Ce se întâmplă la clubul său din Spania

Ștefan Neda
Publicat: 22.11.2025, ora 13:07
Actualizat: 22.11.2025, ora 13:08
  • Daniel Paraschiv (26 de ani) se va despărți în această de actuala sa formație, Cultural Leonesa.
  • Împrumutat de Real Oviedo în vară, internaționalul român se va întoarce la formația din prima ligă și va aștepta alte oferte.

Daniel Paraschiv a promovat în La Liga la finalul sezonului trecut, cu Real Oviedo, însă atacantul român nu a mai intrat în planurile formației la care a mai evoluat și Marius Lăcătuș.

Daniel Paraschiv s-ar putea întoarce în România

Internaționalul român nu a mai prins de câteva meciuri primul „11” la Oviedo, la ultimele două nefiind inclus nici măcar în lot.

Astfel, Paraschiv este determinat să-i părăsească pe cei de la Cultural Leonesa, formație la care a ajuns în vară sub formă de împrumut, potrivit eldesmarque.com.

Acesta urmează să revină la Real Oviedo, de unde va încerca să se reorienteze spre un alt club, întrucât nici formația din La Liga nu se mai bazează pe serviciile sale.

Conform sursei citate, Daniel Paraschiv ia în calcul inclusiv o revenire în România, după ce în 2024 pleca de la Hermannstadt, la Oviedo, în schimbul sumei de 700.000 de euro.

Jucătorul român a bifat doar 7 apariții în acest sezon pentru Leonesa, majoritatea din postura de rezervă, reușind un singur gol, în Copa del Rey, cu Tropezon.

