Scandal în Portugalia Benfica acuză dur arbitrajul după ultimul meci de campionat + Ce a apărut pe contul clubului
Rui Costa + postarea de pe contul Benficăi FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Scandal în Portugalia Benfica acuză dur arbitrajul după ultimul meci de campionat + Ce a apărut pe contul clubului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 20:40
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 21:51
  • Scandal în Portugalia! Cei de la Benfica acuză dur arbitrajul după remiza cu Famalicao, scor 2-2.
  • Președintele de la Benfica, Rui Costa (54 de ani), a avut, de asemenea, o reacție vehementă în care l-a criticat dur pe arbitru.

Aflată în lupta pentru a prinde un loc de Champions League, Benfica s-a încurcat în duelul din etapa #32 a campionatului portughez.

Lovitură pentru Dinamo Presa din Africa anunță plecarea unui jucător-cheie din angrenajul lui Kopic
Citește și
Lovitură pentru Dinamo Presa din Africa anunță plecarea unui jucător-cheie din angrenajul lui Kopic
Citește mai mult
Lovitură pentru Dinamo Presa din Africa anunță plecarea unui jucător-cheie din angrenajul lui Kopic

Scandal în Portugalia! Președintele Benficăi a criticat dur arbitrajul + Ce a apărut pe contul oficial al echipei

După remiza cu Famalicao, meci în care deciziile arbitrului Gustavo Correia au influențat decisiv rezultatul final, pe contul oficial al echipei a apărut o postare neobișnuită.

Concret, cei de la Benfica i-au dedicat „centralului” premiul pentru cel mai bun jucător al partidei.

Pe platforma X, cei de la Benfica au postat următorul mesaj: „Benfica oferă premiul pentru cel mai bun jucător al meciului arbitrului Gustavo Correia și restului brigăzii de arbitraj”.

La finalul partidei, cei de la Benfica au acuzat mai multe decizii luate de Correia: neacordarea unui penalty la scorul de 2-0, eliminarea lui Otamendi din minutul 55, dar și prelungirea cu aproximativ 15 minute a meciului.

Furia celor de la Benfica a fost alimentată și de faptul că gruparea antrenată de Jose Mourinho se află în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor, fiind pusă sub presiune de rivala Sporting.

Benfica se află în acest moment pe locul al doilea, la trei puncte de Sporting.

În prima ligă a Portugaliei au mai rămas de disputat doar două etape.

Rui Costa, reacție critică la adresa arbitrului: „Au vrut să ne împiedice din a ne califica în Liga Campionilor”

La finalul partidei, Rui Costa l-a criticat dur pe arbitrul Gustavo Correia, acuzându-l chiar că încearcă să o împiedice pe Benfica din a se califica în Liga Campionilor.

„Vreau doar să-mi exprim indignarea față de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Nu cred că trebuie să fiți de acord cu mine în privința tuturor acțiunilor cheie care au avut loc în acest meci, care au fost în mod clar inacceptabile.

Nimeni nu are dreptul să decidă cine câștigă campionatul sau cine merge în Liga Campionilor, cu excepția jucătorilor și a antrenorilor.

Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici a fost exact asta. Ceea ce a făcut arbitrul, ce a făcut acest om astăzi aici, a fost să încerce să împiedice Benfica să ajungă în Liga Campionilor”, a declarat Rui Costa la finalul meciului, conform mundodeportivo.com.

Citește și

Pițurcă nu-l alege pe Hagi Fostul selecționer a numit cel mai bun jucător român din istorie: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni”
Superliga
20:29
Pițurcă nu-l alege pe Hagi Fostul selecționer a numit cel mai bun jucător român din istorie: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni”
Citește mai mult
Pițurcă nu-l alege pe Hagi Fostul selecționer a numit cel mai bun jucător român din istorie: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni”
Merge Iranul la Mondial?!  Ce condiții pune președintele Federației pentru participarea la CM 2026
Campionatul Mondial
20:18
Merge Iranul la Mondial?! Ce condiții pune președintele Federației pentru participarea la CM 2026
Citește mai mult
Merge Iranul la Mondial?!  Ce condiții pune președintele Federației pentru participarea la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
portugalia Jose Mourinho Benfica Lisabona Rui Costa
Știrile zilei din sport
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Stranieri
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Citește mai mult
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Stranieri
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Citește mai mult
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Superliga
03.05
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Citește mai mult
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Campionate
03.05
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Citește mai mult
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
01:03
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
00:16
Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
 Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Superliga
03.05
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO. Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește mai mult
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
Alte sporturi
03.05
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă, încă o victorie mare la Mondiale
Citește mai mult
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Stranieri
00:26
S-a întors Louis Munteanu VIDEO. A marcat din nou pentru DC United: „dublă” cu New York City FC
Citește mai mult
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share