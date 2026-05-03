Scandal în Portugalia! Cei de la Benfica acuză dur arbitrajul după remiza cu Famalicao, scor 2-2.

Președintele de la Benfica, Rui Costa (54 de ani), a avut, de asemenea, o reacție vehementă în care l-a criticat dur pe arbitru.

Aflată în lupta pentru a prinde un loc de Champions League, Benfica s-a încurcat în duelul din etapa #32 a campionatului portughez.

După remiza cu Famalicao, meci în care deciziile arbitrului Gustavo Correia au influențat decisiv rezultatul final, pe contul oficial al echipei a apărut o postare neobișnuită.

Concret, cei de la Benfica i-au dedicat „centralului” premiul pentru cel mai bun jucător al partidei.

Pe platforma X, cei de la Benfica au postat următorul mesaj: „Benfica oferă premiul pentru cel mai bun jucător al meciului arbitrului Gustavo Correia și restului brigăzii de arbitraj”.

O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM — SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026

La finalul partidei, cei de la Benfica au acuzat mai multe decizii luate de Correia: neacordarea unui penalty la scorul de 2-0, eliminarea lui Otamendi din minutul 55, dar și prelungirea cu aproximativ 15 minute a meciului.

Furia celor de la Benfica a fost alimentată și de faptul că gruparea antrenată de Jose Mourinho se află în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor, fiind pusă sub presiune de rivala Sporting.

Benfica se află în acest moment pe locul al doilea, la trei puncte de Sporting.

În prima ligă a Portugaliei au mai rămas de disputat doar două etape.

Rui Costa, reacție critică la adresa arbitrului: „Au vrut să ne împiedice din a ne califica în Liga Campionilor”

La finalul partidei, Rui Costa l-a criticat dur pe arbitrul Gustavo Correia, acuzându-l chiar că încearcă să o împiedice pe Benfica din a se califica în Liga Campionilor.

„Vreau doar să-mi exprim indignarea față de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Nu cred că trebuie să fiți de acord cu mine în privința tuturor acțiunilor cheie care au avut loc în acest meci, care au fost în mod clar inacceptabile.

Nimeni nu are dreptul să decidă cine câștigă campionatul sau cine merge în Liga Campionilor, cu excepția jucătorilor și a antrenorilor.

Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici a fost exact asta. Ceea ce a făcut arbitrul, ce a făcut acest om astăzi aici, a fost să încerce să împiedice Benfica să ajungă în Liga Campionilor”, a declarat Rui Costa la finalul meciului, conform mundodeportivo.com.

