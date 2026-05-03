Lovitură pentru Dinamo Presa din Africa anunță plecarea unui jucător-cheie din angrenajul lui Kopic

Kennedy Boateng (29 de ani) ar urma să o părăsească pe Dinamo la finalul sezonului, odată cu expirarea contractului.

Oficialii din „Ștefan cel Mare” au încercat în mai multe rânduri să-l convingă pe stoperul togolez să semneze un nou contract, dar cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

Presa din Africa anunță că Boateng pleacă de la Dinamo

Africanii susțin Boateng nu se va lăsa înduplecat și o va părăsi pe Dinamo în vară.

În acest moment, fundașul de 29 de ani s-ar afla în vizorul chinezilor de la Shandong Taishan, echipă despre care s-a scris în trecut că ar fi ajuns la un acord cu fotbalistul. Turcii de la Kocaelispor s-ar interesa și ei de Boateng.

„S-a pus capăt colaborării dintre Kennedy Boateng şi Dinamo Bucureşti.

Kennedy Boateng nu își va prelungi contractul cu Dinamo București.

Fundașul central în vârstă de 29 de ani a respins în repetate rânduri ofertele de prelungire a contractului din partea clubului său.

Contractul său expiră în câteva săptămâni, iar el va părăsi România ca agent liber în această vară.

Jucător-cheie pentru Dinamo, având 39 de meciuri jucate în toate competițiile în acest sezon, internaționalul togolez născut în Ghana a decis să nu continue la club.

În ciuda presiunilor din partea conducerii române, Boateng își menține poziția: vrea să accepte o nouă provocare.

Destinația sa viitoare este în prezent necunoscută. Nu s-a ajuns la niciun acord.

Cu toate acestea, Shandong Taishan FC, aflată în prezent pe locul 5 în Superliga Chineză pentru sezonul 2026, și-a exprimat interesul concret.

Clubul chinez monitorizează îndeaproape situația fotbalistului și ar putea face o mișcare în următoarele săptămâni. În plus, Kocaelispor (Turcia) este foarte interesată de el”, informează africafoot.com.

Nicolescu, impresionat de profesionalismul lui Boateng: „E un tip de supermare caracter!”

Pe lângă Boateng, Dinamo l-ar putea pierde gratis și pe Eddy Gnahore.

Președintele Andrei Nicolescu a precizat că ofertele pe care aceștia le vor avea pot fi decisive, dar un aspect important în favoarea „câinilor” ar putea fi calificarea într-o cupă europeană

„Boateng își termină contractul în 30 iunie. Mai departe a rămas să discutăm. Eu îl cred că nu a semnat nimic, nici măcar precontract. E un tip de supermare caracter!

Pentru el e important și dacă jucăm cupe europene. De-aia am amânat decizia.

La Gnahore la fel, vom avea o discuție când ne apropiem de final și știm ce vom face anul viitor.

A rămas că discutăm în momentul în care știm ce opțiuni avem pentru echipă. E important ce-și dorește și el”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Fundașul central Kennedy Boateng are 70 de meciuri la Dinamo, în care a înscris 7 goluri și a dat două assisturi

are 70 de meciuri la Dinamo, în care a înscris 7 goluri și a dat două assisturi Mijlocașul central Eddy Gnahore a jucat 93 de meciuri în tricoul „câinilor”, având 6 goluri și 5 assisturi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport