- Hermannstadt a dat startul pregătirilor pentru noul sezon de Liga 2, în mijlocul problemelor financiare cu care se confruntă clubul
Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, după ce a fost învinsă de FC Voluntari, scor 5-3 la general, în barajul de menținere/promovare în Liga 1. Sibienii revin astfel în Liga 2 după patru sezoane petrecute în primul eșalon.
Hermannstadt, reunire cu doar 9 zile înainte de startul din Liga 2
Sibienii au numit și un antrenor principal, după despărțirea de Dorinel Munteanu, care a preluat-o pe CSM Reșița.
Clubul a comunicat că Dorin Zotincă va fi noul tehnician și a publicat lista jucătorilor prezenți la reunire:
„Așteptarea a luat sfârșit!
Ne-am reunit în această seară (n.r. joi) și am intrat direct în programul de antrenamente pentru acest sezon de Liga 2
Lotul prezent la reunire
- OBEDEA KARIM
- VICTOR BĂRBAT
- GRECU CĂLIN
- OROIAN ALEX
- MOGOE DAVID
- CĂLUGĂR RĂZVAN
- JOHNY MENSAH
- STOICA IONUȚ
- YARIN BEZA
- SIMBA MOONGA
- RITIVOI SEBASTIAN
- KEVIN CIUBOTARU
- OPRIȘ DAVID
- AFALNA CHRIST
- STOIA DAVID
- CREANGĂ SABIN
- TOADER PATRIK
- TAIFAȘ FILIP
- GANDILĂ YANIS
- LEAO PATRIK
- Fundașul Răzvan Călugăr ni se va alătura de mâine
Stafful FCH este alcătuit din
- DORIN ZOTINCĂ, antrenor principal
- MARIAN MĂRGĂRIT, antrenor secund
- COROVEI COSMIN, preparator fizic
- URSU IERONIM, antrenori portari”, a scris clubul pe pagina de Facebook.
În prima etapă din Liga 2, Hermannstadt va juca în deplasare la CSC Dumbrăvița.