Hermannstadt a dat startul pregătirilor pentru noul sezon de Liga 2, în mijlocul problemelor financiare cu care se confruntă clubul

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Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, după ce a fost învinsă de FC Voluntari, scor 5-3 la general, în barajul de menținere/promovare în Liga 1. Sibienii revin astfel în Liga 2 după patru sezoane petrecute în primul eșalon.

Hermannstadt, reunire cu doar 9 zile înainte de startul din Liga 2

Sibienii au numit și un antrenor principal, după despărțirea de Dorinel Munteanu, care a preluat-o pe CSM Reșița.

Clubul a comunicat că Dorin Zotincă va fi noul tehnician și a publicat lista jucătorilor prezenți la reunire:

„Așteptarea a luat sfârșit!

Ne-am reunit în această seară (n.r. joi) și am intrat direct în programul de antrenamente pentru acest sezon de Liga 2

Lotul prezent la reunire

​OBEDEA KARIM

​VICTOR BĂRBAT

​GRECU CĂLIN

​OROIAN ALEX

​MOGOE DAVID

​CĂLUGĂR RĂZVAN

​JOHNY MENSAH

​STOICA IONUȚ

​YARIN BEZA

​SIMBA MOONGA

​RITIVOI SEBASTIAN

​KEVIN CIUBOTARU

​OPRIȘ DAVID

​AFALNA CHRIST

​STOIA DAVID

​CREANGĂ SABIN

​TOADER PATRIK

​TAIFAȘ FILIP

​GANDILĂ YANIS

​LEAO PATRIK

Fundașul Răzvan Călugăr ni se va alătura de mâine

​Stafful FCH este alcătuit din

​DORIN ZOTINCĂ, antrenor principal

​MARIAN MĂRGĂRIT, antrenor secund

​COROVEI COSMIN, preparator fizic

URSU IERONIM, antrenori portari”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

În prima etapă din Liga 2, Hermannstadt va juca în deplasare la CSC Dumbrăvița.

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