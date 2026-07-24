Reunire cu doar 9 zile înainte de start  Hermannstadt a numit un antrenor nou: jucătorii prezenți la primul antrenament +12 foto
Hermannstadt a dat startul pregătirilor pentru noul sezon de Liga 2
Liga 2

Reunire cu doar 9 zile înainte de start Hermannstadt a numit un antrenor nou: jucătorii prezenți la primul antrenament

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 11:25
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Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, după ce a fost învinsă de FC Voluntari, scor 5-3 la general, în barajul de menținere/promovare în Liga 1. Sibienii revin astfel în Liga 2 după patru sezoane petrecute în primul eșalon.

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Hermannstadt, reunire cu doar 9 zile înainte de startul din Liga 2

Sibienii au numit și un antrenor principal, după despărțirea de Dorinel Munteanu, care a preluat-o pe CSM Reșița.

Clubul a comunicat că Dorin Zotincă va fi noul tehnician și a publicat lista jucătorilor prezenți la reunire:

„Așteptarea a luat sfârșit!

ℹ️Ne-am reunit în această seară (n.r. joi) și am intrat direct în programul de antrenamente pentru acest sezon de Liga 2

👕Lotul prezent la reunire ⤵️

  • ​OBEDEA KARIM
  • ​VICTOR BĂRBAT
  • ​GRECU CĂLIN
  • ​OROIAN ALEX
  • ​MOGOE DAVID
  • ​CĂLUGĂR RĂZVAN
  • ​JOHNY MENSAH
  • ​STOICA IONUȚ
  • ​YARIN BEZA
  • ​SIMBA MOONGA
  • ​RITIVOI SEBASTIAN
  • ​KEVIN CIUBOTARU
  • ​OPRIȘ DAVID
  • ​AFALNA CHRIST
  • ​STOIA DAVID
  • ​CREANGĂ SABIN
  • ​TOADER PATRIK
  • ​TAIFAȘ FILIP
  • ​GANDILĂ YANIS
  • ​LEAO PATRIK
  • 🔜Fundașul Răzvan Călugăr ni se va alătura de mâine

🎩​Stafful FCH este alcătuit din ⤵️

  • ​DORIN ZOTINCĂ, antrenor principal
  • ​MARIAN MĂRGĂRIT, antrenor secund
  • ​COROVEI COSMIN, preparator fizic
  • URSU IERONIM, antrenori portari”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

În prima etapă din Liga 2, Hermannstadt va juca în deplasare la CSC Dumbrăvița.

Hermannstadt s-a reunit. FOTO FB FCH (11).jpg
Hermannstadt s-a reunit. FOTO FB FCH (11).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Hermannstadt s-a reunit. FOTO FB FCH (1).jpg Hermannstadt s-a reunit. FOTO FB FCH (2).jpg Hermannstadt s-a reunit. FOTO FB FCH (3).jpg Hermannstadt s-a reunit. FOTO FB FCH (4).jpg Hermannstadt s-a reunit. FOTO FB FCH (5).jpg
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