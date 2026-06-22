Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca!  Aur la simplu și argint la dublu +14 foto
Bianca Mei-Roșu, campioană europeană U21 la tenis de masă (FOTO: Facebook @ frtmromania)
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Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca! Aur la simplu și argint la dublu

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 10:03
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 10:16
  • Bianca Mei-Roșu (19 ani) a cucerit medalia de aur în proba de simplu feminin, duminică, la Campionatele Europene de tenis de masă U21. A obținut și argintul la dublu feminin.
  • Toate medaliile câștigate de sportivii români la Cluj-Napoca, mai jos.
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Bianca Mei-Roșu a învins-o în finala competiției pe slovena Sara Tokic (#13), scor 4-1 la seturi.

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Bianca Mei-Roșu, campioană europeană U21

Federația Română de Tenis de Masă a vorbit despre performanța reușită de sportiva legitimată la LPS Nicolae Rotaru și CSM Constanța.

„Pentru Bianca Mei-Roșu, aceasta este prima medalie europeană U21 la simplu, iar debutul pe podiumul continental a coincis cu cucerirea titlului european, un moment savurat alături de urmăritori și spectatorii din sală.

Tricolora a avut un drum lung până spre topul european, cu două grupe pe care le-a câștigat fără set pierdut, apoi cu trei victorii pe tabloul principal până în finala europeană U21 în care a întâlnit-o pe slovena Sara Tokic (#13).

Încrezătoare în propriile forțe și în jocul propus, sportiva României a început excelent meciul și și-a adjudecat primele două seturi.

Deși slovena a găsit soluții în setul al treilea, Bianca Mei-Roșu a rămas concentrată și a gestionat momentele decisive ale finalei.

În ultimele două seturi, suspansul s-a menținut până la final, însă românca a avut claritate în lovituri și siguranță în braț în punctele importante, pentru 4-1 (11-8, 11-8, 5-11, 13-11, 13-11) și titlul european U21”, notează FRTM.

La dublu feminin, Bianca Mei-Roșu și ucraineanca Veronika Matiunina au obținut argintul, după ce au fost învinse în finală de polonezele Anna Brzyska și Zuzanna Wielgos, scor 1-3 (10-12, 4-11, 11-8, 11-13).

Bianca Mei-Roșu, drumul spre aurul european

Grupa 2:

  • 4-0 (11-7, 12-10, 11-8, 11-4) cu Eugenia Sastre (Spania)
  • 4-0 (11-5, 11-8, 11-8, 11-7) cu Veronika Matiunina (Ucraina)
  • 4-0 (12-10, 11-6, 11-6, 11-6) cu Alexandra Chiriacova (Republica Moldova)

Fazele eliminatorii:

  • Optimi: 4-2 (5-11, 7-11, 14-12, 11-4, 11-9, 11-8) cu Mille Stoffregen (Danemarca)
  • Sferturi: 4-0 (11-7, 12-10, 11-4, 11-6) cu Natalia Bogdanowicz (Polonia)
  • Semifinale: 4-2 (11-9, 9-11, 9-11, 11-9, 12-10, 11-7) cu Zuzanna Wielgos (Polonia)
  • Finala: 4-1 (11-8, 11-8, 5-11, 13-11, 13-11) cu Sara Tokic (Slovenia).

Bianca Mei-Roșu mai are în palmares un titlu european U19 la simplu feminin (2024).

De asemenea, a cucerit medalia de aur la dublu feminin la Europenele U21 din 2023 (alături de Mia Griesel din Germania) și 2024 (cu Elena Zaharia).

Bianca Mei-Roșu, medalie de aur la Campionatele Europene U21 de tenis de masă (FOTO: Facebook @frtmromania)
Bianca Mei-Roșu, medalie de aur la Campionatele Europene U21 de tenis de masă (FOTO: Facebook @frtmromania)

Galerie foto (14 imagini)

Bianca Mei-Roșu, medalie de aur la Campionatele Europene U21 de tenis de masă (FOTO: Facebook @frtmromania) Bianca Mei-Roșu, medalie de aur la Campionatele Europene U21 de tenis de masă (FOTO: Facebook @frtmromania) Bianca Mei-Roșu, medalie de aur la Campionatele Europene U21 de tenis de masă (FOTO: Facebook @frtmromania) Bianca Mei-Roșu, medalie de aur la Campionatele Europene U21 de tenis de masă (FOTO: Facebook @frtmromania) Bianca Mei-Roșu, medalie de aur la Campionatele Europene U21 de tenis de masă (FOTO: Facebook @frtmromania)
+14 Foto
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Medaliile cucerite de români la Campionatele Europene de tenis de masă U21

Cinci medalii au cucerit sportivii din România în cadrul competiției de la Cluj-Napoca.

Aur:

  • Bianca Mei-Roșu / simplu feminin
  • Iulian Chirița și Anna Hursey (Țara Galilor) / dublu mixt

Argint:

  • Bianca Mei-Roșu și Veronika Matiunina (Ucraina) / dublu feminin

Bronz:

  • Andrei Istrate/Nicole Arlia (Italia) / dublu mixt
  • Darius Movileanu / simplu masculin.

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