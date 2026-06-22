Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca! Aur la simplu și argint la dublu

Bianca Mei-Roșu (19 ani) a cucerit medalia de aur în proba de simplu feminin, duminică, la Campionatele Europene de tenis de masă U21. A obținut și argintul la dublu feminin.

Toate medaliile câștigate de sportivii români la Cluj-Napoca, mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bianca Mei-Roșu a învins-o în finala competiției pe slovena Sara Tokic (#13), scor 4-1 la seturi.

Bianca Mei-Roșu , campioană europeană U21

Federația Română de Tenis de Masă a vorbit despre performanța reușită de sportiva legitimată la LPS Nicolae Rotaru și CSM Constanța.

„Pentru Bianca Mei-Roșu, aceasta este prima medalie europeană U21 la simplu, iar debutul pe podiumul continental a coincis cu cucerirea titlului european, un moment savurat alături de urmăritori și spectatorii din sală.

Tricolora a avut un drum lung până spre topul european, cu două grupe pe care le-a câștigat fără set pierdut, apoi cu trei victorii pe tabloul principal până în finala europeană U21 în care a întâlnit-o pe slovena Sara Tokic (#13).

Încrezătoare în propriile forțe și în jocul propus, sportiva României a început excelent meciul și și-a adjudecat primele două seturi.

Deși slovena a găsit soluții în setul al treilea, Bianca Mei-Roșu a rămas concentrată și a gestionat momentele decisive ale finalei.

În ultimele două seturi, suspansul s-a menținut până la final, însă românca a avut claritate în lovituri și siguranță în braț în punctele importante, pentru 4-1 (11-8, 11-8, 5-11, 13-11, 13-11) și titlul european U21”, notează FRTM.

La dublu feminin, Bianca Mei-Roșu și ucraineanca Veronika Matiunina au obținut argintul, după ce au fost învinse în finală de polonezele Anna Brzyska și Zuzanna Wielgos, scor 1-3 (10-12, 4-11, 11-8, 11-13).

Bianca Mei-Roșu , drumul spre aurul european

Grupa 2:

4-0 (11-7, 12-10, 11-8, 11-4) cu Eugenia Sastre (Spania)

4-0 (11-5, 11-8, 11-8, 11-7) cu Veronika Matiunina (Ucraina)

4-0 (12-10, 11-6, 11-6, 11-6) cu Alexandra Chiriacova (Republica Moldova)

Fazele eliminatorii:

Optimi: 4-2 (5-11, 7-11, 14-12, 11-4, 11-9, 11-8) cu Mille Stoffregen (Danemarca)

Sferturi: 4-0 (11-7, 12-10, 11-4, 11-6) cu Natalia Bogdanowicz (Polonia)

Semifinale: 4-2 (11-9, 9-11, 9-11, 11-9, 12-10, 11-7) cu Zuzanna Wielgos (Polonia)

Finala: 4-1 (11-8, 11-8, 5-11, 13-11, 13-11) cu Sara Tokic (Slovenia).

Bianca Mei-Roșu mai are în palmares un titlu european U19 la simplu feminin (2024).

De asemenea, a cucerit medalia de aur la dublu feminin la Europenele U21 din 2023 (alături de Mia Griesel din Germania) și 2024 (cu Elena Zaharia).

Medaliile cucerite de români la Campionatele Europene de tenis de masă U21

Cinci medalii au cucerit sportivii din România în cadrul competiției de la Cluj-Napoca.

Aur:

Bianca Mei-Roșu / simplu feminin

Iulian Chirița și Anna Hursey (Țara Galilor) / dublu mixt

Argint:

Bianca Mei-Roșu și Veronika Matiunina (Ucraina) / dublu feminin

Bronz:

Andrei Istrate/Nicole Arlia (Italia) / dublu mixt

Darius Movileanu / simplu masculin.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport