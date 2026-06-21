- Spania - Arabia Saudită 4-0. Campioana europeană s-a impus categoric în etapa #2 de la CM 2026, iar Lamine Yamal (18 de ani) a ieșit rapid la rampă, cu un gol marcat în minutul 10.
Reușita starului de la Barcelona a fost prima pentru el la un Campionat Mondial, iar celebrarea acesteia a fost una specială pentru Yamal.
Lamine Yamal, celebrare specială la primul gol de la CM 2026
Imediat după momentul în care a deschis scorul, Yamal a arătat un semn spre cameră, care reprezenta numărul 304.
Acesta reprezintă codul poștal al cartierului muncitoresc Rocafonda, unde jucătorul a copilărit.
Totodată aceste este numit „o cloacă multiculturală” de către partidul de extremă dreapta VOX, conform theguardian.com.
Starul catalanilor are și o pictură murală în acest cartier, încă din 2025, care reprezintă povestea acestuia, de la începuturile din La Masina și până la momentul în care a devenit decarul Barcelonei.
Lamine Yamal: „Am urmărit CM 2022 la școală, în clasă”
„Este foarte special. Întotdeauna am visat să particip la o Cupă Mondială, iar acum, să pot marca la primul meu meci, a fost un vis devenit realitate. Am urmărit cealaltă Cupă Mondială (n.r. - 2022) la școală, în clasă”, a spus Yamal, după meci.
Cât despre remiza din prima etapă, 0-0 cu Capul Verde, starul Spaniei a transmis: „Nu am fost noi înșine, meciul acela a fost diferit”.
Întrebat despre înlocuirea de la pauză, Yamal a răspuns:
„Depinde de meci. Până la urmă, a mers așa cum ne-am dorit și am putut să mă odihnesc”.