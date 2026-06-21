Spania - Arabia Saudită 4-0. Campioana europeană s-a impus categoric în etapa #2 de la CM 2026, iar Lamine Yamal (18 de ani) a ieșit rapid la rampă, cu un gol marcat în minutul 10.

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Reușita starului de la Barcelona a fost prima pentru el la un Campionat Mondial, iar celebrarea acesteia a fost una specială pentru Yamal.

Lamine Yamal, celebrare specială la primul gol de la CM 2026

Imediat după momentul în care a deschis scorul, Yamal a arătat un semn spre cameră, care reprezenta numărul 304.

Acesta reprezintă codul poștal al cartierului muncitoresc Rocafonda, unde jucătorul a copilărit.

Totodată aceste este numit „o cloacă multiculturală” de către partidul de extremă dreapta VOX, conform theguardian.com.

Lamine Yamal ha celebrado su primer gol en un Mundial haciendo el código postal (304) del barrio obrero de Rocafonda en el que ha crecido y que la ultraderecha de VOX llama "estercolero multicultural". Enorme. pic.twitter.com/Vev1m35EdB — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 21, 2026

Starul catalanilor are și o pictură murală în acest cartier, încă din 2025, care reprezintă povestea acestuia, de la începuturile din La Masina și până la momentul în care a devenit decarul Barcelonei.

Pictura murală a lui Yamal. Foto: fcbarcelona.com

Lamine Yamal: „Am urmărit CM 2022 la școală, în clasă”

„Este foarte special. Întotdeauna am visat să particip la o Cupă Mondială, iar acum, să pot marca la primul meu meci, a fost un vis devenit realitate. Am urmărit cealaltă Cupă Mondială (n.r. - 2022) la școală, în clasă”, a spus Yamal, după meci.

Cât despre remiza din prima etapă, 0-0 cu Capul Verde, starul Spaniei a transmis: „Nu am fost noi înșine, meciul acela a fost diferit”.

Întrebat despre înlocuirea de la pauză, Yamal a răspuns:

„Depinde de meci. Până la urmă, a mers așa cum ne-am dorit și am putut să mă odihnesc”.

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