Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția

Serena Williams (44 de ani) se va afla pe tabloul principal de la simplu, la Wimbledon 2026.

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Legenda tenisului feminin va reveni pe teren la un turneu de Grand Slam după mai bine de 3 ani și jumătate de la retragere.

Serena Williams va reveni pe teren la Wimbledon 2026

Fostul lider WTA a primit un wild card din partea organizatorilor și va putea fi urmărită din nou pe iarba de la Wimbledon.

„Nu este o simulare. Serena Williams va participa la competiție de simplu feminin de la Wimbledon din 2026, beneficiind de un wild card”, au scris organizatorii pe X.

This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm — Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam la simplu, dintre care 7 cucerite la Wimbledon.

Serena a primit deja un wildcard la dublu la Wimbledon, unde ar urma să joace alături de sora ei, Venus, 46 de ani.

Turneul de Grand Slam are loc în perioada 29 iunie - 12 iulie.

Ultima apariție pe teren a Serenei Williams a fost pe 3 septembrie 2022, la US Open, în fața propriilor fani.

Serena n-a mai câștigat un meci de simplu la Wimbledon din 2019. Ultimul ei duel pe iarba londoneză a însemnat o înfrângere în primul tur, în 2022, în fața numărului 115 mondial, Harmony Tan. În 2021, ea se retrăsese din cauza unei accidentări la coapsă suferite tot în primul tur.

23 de titluri de Grand Slam a cucerit Serena Williams de-a lungul carierei sale

Titlurile de Grand Slam câștigate de Serena Williams

Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017

2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 Roland Garros: 2002, 2013, 2015

2002, 2013, 2015 Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016

2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

Cu o carieră impresionantă de 27 de ani, fosta sportivă din SUA a acumulat din tenis o avere totală de 94,8 milioane de dolari.

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