Bilete la CM 2026 Cum pot prinde fanii României loc la meciurile turneului final din America de Nord, dacă „tricolorii” se califică. Toate detaliile

GOLAZO.ro prezintă toate detaliile pentru fanii României: opțiuni oficiale de bilete, prețuri și pachete VIP pentru Cupa Mondială 2026.

Turcia - România se joacă pe 26 martie, cu începere de la ora 19:00. Câștigătoarea joacă pentru calificarea la Mondial, pe 31 martie, cu învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Turneul va începe joi, 11 iunie 2026, în Mexico City, iar finala va avea loc duminică, 19 iulie 2026, în New York. Va fi primul cu 48 de echipe.

Naționala de fotbal a României este la două meciuri de un vis uriaș: calificarea la Cupa Mondială 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie.

Fanii naționalei României pot aplica pentru bilete la CM 2026 în perioada 11 decembrie - 13 ianuarie

Tricolorii vor juca semifinala barajului cu Turcia, pe 26 martie, iar în cazul unei victorii, finala decisivă pe 31 martie, contra câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo. Ambele confruntări sunt programate în deplasare.

Suporterii tricolori interesați să cumpere bilete la meciurile României de la Cupa Mondială 2026, în cazul în care naționala pregătită de Mircea Lucescu se califică, se pot înscrie în etapa a treia prevăzută de FIFA pentru publicul larg.

Această etapă, denumită „Random Selection Draw / Post-Draw” va începe după tragerea la sorți a grupelor, programată pe 5 decembrie 2025. FIFA a precizat că procesul se va desfășura în perioada 11 decembrie - 13 ianuarie.

La această dată, România va fi inclusă în grupă ca „Play-Off European C”, alături de Turcia, Slovacia și Kosovo, adică un loc rezervat unei echipe care urmează să se califice.

Tichetele vor fi acordate prin tragere la sorți. Ce mai rămâne se dau în primăvară: „Primul venit, primul servit”

Fanii români pot aplica pentru bilete la meciurile din faza grupelor în care apare „Play-Off European C”, bilete care vor deveni oficial valabile pentru meciurile României doar în cazul în care tricolorii vor obține calificarea pe 31 martie.

Tichetele vor fi alocate prin tragere la sorți, într-un mod complet aleatoriu. FIFA a anunțat că va furniza mai multe detalii în perioada următoare.

O altă oportunitate de achiziție va fi în apropierea turneului, în primăvara 2026, prin Last-Minute Sales Phase , vânzarea de ultim moment, când biletele rămase vor fi puse la dispoziție în regim „primul venit, primul servit”.

FIFA a vândut aproape două milione de bilete

Primele două faze, Visa Presale Draw (Loteria Visa pentru vânzarea anticipată), destinată deținătorilor de carduri Visa, și Early Ticket Draw (Tragerea anticipată a biletului) s-au încheiat.

Doar în prima etapă, FIFA a anunțat că s-au vândut un milion de bilete, pentru care au aplicat peste 4,5 milioane de oameni. În total s-au epuizat aproape două milioane de tichete.

Primul pas: cont personal pe platforma FIFA

Pentru a putea cumpăra bilete la Cupa Mondială 2026, fanii trebuie să își creeze un cont FIFA pe fifa.com/tickets, care le va permite să participe la fazele de vânzare și să primească biletele digital.

Fiecare fan poate cumpăra maximum patru bilete pentru un meci și până la 40 de bilete în total pe cont, pentru întreg turneul.

Alte opțiuni pentru fani includ:

FIFA Resale / Exchange Marketplace - bilete revândute de alți suporteri (disponibilitate limitată)

- bilete revândute de alți suporteri (disponibilitate limitată) Ticket-inclusive Hospitality Packages - pachete VIP care includ bilete și servicii suplimentare pentru o experiență completă și confort sporit.

- pachete VIP care includ bilete și servicii suplimentare pentru o experiență completă și confort sporit. Single Match - permite accesul la un singur meci la alegere, fie din faza grupelor (oricărei echipe non-gazdă, excluzând Canada, Mexic și SUA), fie din optimile, sferturile sau meciul pentru locul 3. Prețurile încep de la 1.400 USD de persoană.

- permite accesul la un singur meci la alegere, fie din faza grupelor (oricărei echipe non-gazdă, excluzând Canada, Mexic și SUA), fie din optimile, sferturile sau meciul pentru locul 3. Prețurile încep de la 1.400 USD de persoană. Venue Series – oferă acces la 4–9 meciuri, în funcție de stadionul ales, valabil pentru toate zilele și fazele turneului. Opțiunile de hospitality sunt aceleași ca în varianta Single Match, iar prețurile pornesc de la 8.275 USD de persoană.

– oferă acces la 4–9 meciuri, în funcție de stadionul ales, valabil pentru toate zilele și fazele turneului. Opțiunile de hospitality sunt aceleași ca în varianta Single Match, iar prețurile pornesc de la 8.275 USD de persoană. Follow My Team – pachete care permit fanilor să urmărească echipa favorită la toate meciurile din faza grupelor și un meci din optimile de finală, indiferent de locație. Pachetele nu sunt disponibile pentru echipele gazdă (Canada, Mexic, SUA). Prețurile încep de la 6.750 USD de persoană.

Categorii de bilete și prețuri orientative

Biletele sunt împărțite în patru categorii, în funcție de vizibilitate și poziție în stadion. FIFA a anunțat că biletele cele mai ieftine pentru meciurile din faza grupelor vor începe de la 60 de dolari, iar cele mai scumpe bilete pentru finală vor ajunge până la 6.730 de dolari.

Totuși, aceste prețuri sunt orientative și pot varia odată cu începutul vânzărilor, în funcție de cerere și de numărul de bilete rămase.

Faza turneului CM 2026 Interval de prețuri bilete (USD) Faza grupelor (excluzând echipele gazdă) 60 - 620 Faza grupelor (meciurile gazdelor: SUA, Canada, Mexic) 75 - 2.735 Optimi de finală 105 - 750 Sferturi de finală 170 - 980 Sferturi de finală 275 - 1.775 Semifinale 420 - 3.295 Finală 2.030 - 7.875

Când are loc Cupa Mondială FIFA 2026?

Cupa Mondială 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, în 16 orașe gazdă din Canada, Mexic și Statele Unite.

Pentru prima dată, turneul va include 48 de echipe și va fi găzduit simultan de trei țări. De-a lungul a 34 de zile, se vor disputa 104 meciuri în întreaga Americă de Nord.

Orașele gazdă pentru CM 2026 sunt:

Canada: Toronto și Vancouver

Toronto și Vancouver Mexic: Guadalajara, Ciudad de Mexico și Monterrey

Guadalajara, Ciudad de Mexico și Monterrey Statele Unite: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco și Seattle

Cerințe pentru viza de călătorie

FIFA informează suporterii că nu este necesar să dețină un bilet la World Cup 26 pentru a solicita o viză pentru țările organizatoare, SUA, Mexic, Canada, iar obținerea acesteia nu garantează achiziția sau alocarea unui bilet.

Forul de la Zurich subliniază că viza poate fi solicitată în orice moment, indiferent de etapele de vânzare a biletelor.

„Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați documentele și cerințele medicale necesare pentru intrarea în oricare dintre țările gazdă”, se mai arată în informarea FIFA.

Cu cine ar putea juca România, dacă va obține calificarea la Mondial

Dacă va reuși să se califice la Campionatul Mondial, România ar putea întâlni formații importante, poate chiar deținătoarea trofeului, Argentina.

Cum ar arăta „grupa morții” dar și o grupă accesibilă pentru „tricolori”, în rândurile de mai jos:

Grupa teribilă la CM 2026: Argentina, Maroc, Norvegia, România

Argentina, Maroc, Norvegia, România Grupa accesibilă la CM 2026: Statele Unite, Australia, Tunisia, România

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

Europa: Anglia;

Anglia; America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Mexic, Canada și SUA (gazde); Oceania: Noua Zeelandă;

Noua Zeelandă; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș;

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș; Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită;

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

