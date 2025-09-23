Scene jenante după Dinamo - Farul (1-1), unde Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice de la FRF, a aflat de la jurnaliști că Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională!

Situație de neînțeles la Federație iscată după retragerea lui Mitriță. După ce selecționerul Mircea Lucescu, în dialog cu GOLAZO.ro, a spus că „eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte”, un alt om-cheie din FRF n-a fost informat de decizia atacantului.

Degringoladă totală la FRF! A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte…”

Stoichiță, care a fost pe Arena Națională la Dinamo - Farul, a fost întrebat după meci despre Mitriță, moment în care a rămas blocat în fața microfoanelor:

„N-am citit scrisoarea... Eu m-am uitat mai mult la meciuri, de unde să știu de scrisori. Nu vedeți că m-ați lăsat fără cuvinte? De unde să știu despre treaba asta? Eu n-am primit-o!

Dacă nu știu de scrisoare, de unde să știu motivul? Atunci, știți dumneavoastră mai bine decât mine? Dați-mi voie să nu cred că își va menține hotărârea asta. La 30 de ani?

Să vedem, nu știu... Să discut mâine. Nu știu dacă Lucescu știa. Nu mi-a spus nimic. Vă dau cuvântul de onoare că nu știam nimic.

S-o fi supărat de la ultima acțiune. Se pot întâmpla multe, dar le trece”, a spus Mihai Stoichiță.

Mitriță s-a retras de la națională

Alex Mitriță (30 de ani) a anunțat luni că se retrage de la echipa națională a României.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”.

4 goluri în 26 de meciuri a reușit Mitriță la naționala României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport