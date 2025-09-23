Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte... ”
Scene jenante după Dinamo - Farul (1-1), unde Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice de la FRF, a aflat de la jurnaliști că Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională!
Nationala

Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte...

alt-text Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 00:40
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 00:40
  • Scene jenante după Dinamo - Farul (1-1), unde Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice de la FRF, a aflat de la jurnaliști că Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională!

Situație de neînțeles la Federație iscată după retragerea lui Mitriță. După ce selecționerul Mircea Lucescu, în dialog cu GOLAZO.ro, a spus că „eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte”, un alt om-cheie din FRF n-a fost informat de decizia atacantului.

Degringoladă totală la FRF! A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte…”

Stoichiță, care a fost pe Arena Națională la Dinamo - Farul, a fost întrebat după meci despre Mitriță, moment în care a rămas blocat în fața microfoanelor:

„N-am citit scrisoarea... Eu m-am uitat mai mult la meciuri, de unde să știu de scrisori. Nu vedeți că m-ați lăsat fără cuvinte? De unde să știu despre treaba asta? Eu n-am primit-o!

Dacă nu știu de scrisoare, de unde să știu motivul? Atunci, știți dumneavoastră mai bine decât mine? Dați-mi voie să nu cred că își va menține hotărârea asta. La 30 de ani?

Să vedem, nu știu... Să discut mâine. Nu știu dacă Lucescu știa. Nu mi-a spus nimic. Vă dau cuvântul de onoare că nu știam nimic.

S-o fi supărat de la ultima acțiune. Se pot întâmpla multe, dar le trece”, a spus Mihai Stoichiță.

Mitriță s-a retras de la națională

Alex Mitriță (30 de ani) a anunțat luni că se retrage de la echipa națională a României.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”.

4 goluri
în 26 de meciuri a reușit Mitriță la naționala României

Citește și

Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre care aflase că ar veni la națională  „doar dacă e titular”
Nationala
23:56
Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre care aflase că ar veni la națională „doar dacă e titular”
Citește mai mult
Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre care aflase că ar veni la națională  „doar dacă e titular”
Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești : „O să ne uităm pe camere!”
Superliga
22:19
Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești: „O să ne uităm pe camere!”
Citește mai mult
Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești : „O să ne uităm pe camere!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
romania retragere Mihai Stoichita alex mitrita
Știrile zilei din sport
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Nationala
12:45
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Citește mai mult
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Diverse
13:13
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Citește mai mult
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Campionate
11:56
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Nationala
11:15
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Citește mai mult
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Top stiri din sport
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Citește mai mult
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Campionatul Mondial
10:45
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Citește mai mult
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Superliga
12:36
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Citește mai mult
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Campionate
10:16
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Citește mai mult
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 21 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share