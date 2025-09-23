Dinamo - Farul 1-1. Ioan Andone (65 de ani), legenda „câinilor”, l-a criticat pe tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani) pentru deciziile din partida cu „marinarii”.

Momentul semnalat de Andone a fost schimbarea din minutul 62, când Danny Armstrong (27 de ani) a fost înlocuit de Stipe Perica (30 de ani).

Dinamo - Farul 1-1 . Ioan Andone l-a criticat pe Kopic: „ N-ai voie să faci asta”

În loc să treacă la un sistem cu doi atacanți, Kopic l-a retras pe Mamoudou Karamoko (25 de ani) în bandă, mutare considerată greșită de fostul internațional român.

„Trebuie să recunoaștem că Farul a făcut o a doua repriză foarte bună. Dinamo trebuia să forțeze mai mult în prima repriză, în care a avut controlul jocului, a dus multe mingi în careul advers.

Dacă reușeau 2-0, cred că era mai simplu și rezultatul e echitabil. În repriza a doua, Farul a controlat jocul.

A încercat și cu doi atacanți, dar n-ai voie să-l scoți pe Karamoko în margine. Joacă 4-4-2 dacă vrei să fii periculos și du mingea acolo. Așa a decis antrenorul, până acum a reușit.

Dacă era altul (n.r. - antrenor), probabil cu doi atacanți centrali alte șanse aveai să ții mingea în atac. Zicu, băiat deștept, a știut la pauză ce să regleze ”, a spus Andone, după meci.

Ioan Andone: „Dinamo poate să obțină un rezultat de egalitate la Craiova”

Dinamo urmează să joace cu Universitatea Craiova, în deplasare, pe 26 septembrie, de la 21:00.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Craiova e cea mai bună echipă din campionat la ora actuală, dar Dinamo are forță, depinde în ce sistem va hotărî să joace.

Cred că poate să obțină un rezultat de egalitate la Craiova, pentru Dinamo un punct ar fi bun”, a spus Andone.

Întrebat dacă elevii lui Kopic, care se află pe locul trei în campionat, cu 19 puncte, pot câștiga campionatul, Andone a spus:

De ce să n-aibă forță? A câștigat Farul cu niște copii campionatul, trebuie să speri în asta, dar îți mai trebuie câțiva jucători. Nu o să țină la infinit Botoșani, Argeș, nu cred că o să aibă forța să intre în play-off Ioan Andone

Ioan Andone, despre retragerea lui Mitriță: „Și eu m-am lăsat la 30 de ani”

Întrebat dacă retragerea lui Alex Mitriță (30 de ani) de la echipa națională l-a surprins, fostul internațional a spus:

„ Nu, eu m-am lăsat și eu la 30 de ani, că eram în Divizia B în Spania și am zis că nu mai vin la echipa națională. Nu mi-a zis nimeni că nu mă cheamă, era nea Mircea Rădulescu antrenor.

Câteodată zici: «Dom’le, am jucat destul». Vine din campionatul Chinei, schimbare de fus orar, sunt multe lucruri…

Sunt mai importanți banii din China decât echipa națională. A anunțat, asta e. Trebuie să vină alții, tineri”, a mai spus Andone.

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

