Procurorii DNA au efectuat, miercuri, multiple percheziții la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la locuința președintelui Emil Radu Moldovan.

Șeful CJ din Bistrița a finanțat masiv Clubul Sportiv Gloria Bistrița în ultimii ani, acordând sume uriașe din bani publici, mai ales către echipa de handbal feminin, care în prezent evoluează în sferturile EHF Champions League.

Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud, a fost anchetat de DNA

Acesta s-a aflat acasă și a colaborat cu anchetatorii, care au percheziționat inclusiv mașina președintelui CJ, dar și a soției sale, informează bistriteanul.ro.

Procurorii au verificat mai multe acte, iar administratorul județului, Florin Moldovan, a fost surprins intrând în sediul Consiliului Județean cu o cutie cu documente, alături de anchetatori.

Radu Moldovan a finanțat cu sume uriașe echipa de handbal feminin Gloria Bistrița, care a beneficiat de un buget total de 8,1 milioane de euro în 2025, provenite aproape integral de la CJ și Primărie.

Aproape 90% din suma de anul trecut a fost asigurată de autoritatea locală:

Consiliul Județean - 3.700.000

Primărie - 3.500.000

Ulterior perchezițiilor, Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al PSD Bistrița-Năsăud, potrivit hotnews.ro.

Citește și

