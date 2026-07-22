 „Vina e a mea” Filipe Coelho, vești proaste după înfrângerea cu Levski Sofia: „Imposibil să-l recuperăm” +9 foto
Filipe Coelho/ Foto: sportpictures.eu
Liga Campionilor

„Vina e a mea” Filipe Coelho, vești proaste după înfrângerea cu Levski Sofia: „Imposibil să-l recuperăm”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 23:20
  • LEVSKI SOFIA - U CRAIOVA 1-0. Filipe Coelho (45 de ani) a vorbit despre înfrângerea din prima manșă a „dublei” din turul doi al Ligii Campionilor.
  • Antrenorul campioanei României a venit cu vești proaste pentru fanii olteni, în perspectiva meciului retur și a derby-ului cu Dinamo.
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Coelho și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul echipei sale în capitala Bulgariei.

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LEVSKI SOFIA - U CRAIOVA 1-0. Filipe Coelho: „Vina e a mea”

„Au avut momente bune și câteva ocazii în prima repriză, dar acum trebuie să ne concentrăm pe retur. Sunt foarte puternici la fazele fixe. Au avut ocazii, dar am avut și noi.

Cel mai important este că încă putem merge mai departe, alături de fanii noștri, pe teren propriu.

Știam că fazele fixe sunt un punct forte al lor. Am încercat să le evităm. La faza golului cred că am pierdut marcajul. Nu este vina unui jucător, ci a mea, îmi asum responsabilitatea.

Trebuie să corectăm și să îmbunătățim aceste aspecte până la următorul meci”, a declarat Coelho la Digi Sport.

Levski - U Craiova, meci FOTO Imago
Levski - U Craiova, meci FOTO Imago

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Filipe Coelho: „Imposibil să-l recuperăm pe Assad

Tehnicianul portughez a fost întrebat despre evoluția atacantului francez Simon Elisor (27 de ani), cel care i-a luat locul în primul „11” lui Assad Al Hamlawi (25 de ani), care a acuzat probleme medicale și nu a făcut parte din lot pentru acest meci.

Coelho a anunțat că palestinianul nu va fi disponibil nici pentru meciul retur.

„Nu-mi place să vorbesc despre jucători, individual. Sunt mulțumit de personalitatea pe care o arătăm și de felul în care am jucat ca echipă. Suntem o echipă: câștigăm împreună și pierdem împreună.

Elisor ne poate ajuta, Nsimba ne poate ajuta, Matei ne poate ajuta, toată echipa ne poate ajuta. Fiecare încearcă să dea tot ce are mai bun, iar noi continuăm să muncim.

Cât despre Assad, e imposibil să-l recuperăm până la meciul retur.

Trebuie să fim atenți și la partea fizică. Urmează meciul cu Dinamo și trebuie să gestionăm foarte bine acest aspect” a concluzionat Coelho.

  • Returul „dublei” dintre U Craiova și Levski Sofia este programat miercurea viitoare, de la ora 20:30. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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