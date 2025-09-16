 S-a întors în Liga 1  Fostul jucător de la FCSB a revenit în România: „Nicăieri nu e ca acasă”

Boban Nikolov (31 de ani) este noul jucător al celor de la Farul Constanța.

Fostul mijlocaș de la FCSB a semnat un contract valabil pe doi ani cu echipa lui Ianis Zicu.

Legitimat ultima dată la Borac Banja Luka, Nikolov a mai fost legitimat la clubul lui Gheorghe Hagi (60 de ani) în perioada 2010-2015, înainte de fuziunea dintre Viitorul Constanța și Farul.

Boban Nikolov a semnat cu Farul Constanța

„Marinarii” au anunțat mutarea printr-un comunicat postat pe site-ul oficial.

„Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.

Născut la 28 iulie 1994, Boban Nikolov evoluează pe postul de mijlocaș central și a început fotbalul la Bregalnica Stip Youth (Macedonia) înainte a de ajunge în România, la Academia Hagi, în vara anului 2010, unde a evoluat până în iunie 2015.

A debutat în Liga 1 la 8 martie 2013, în partida Gaz Metan Mediaș - FC Viitorul 4-1, pentru ca apoi, începând cu iulie 2015, să evolueze, în ordine, pentru Vardar Skopje (Macedonia de Nord), Videoton (Ungaria), Lecce (Italia), Sheriff Tiraspol (Moldova), FCSB, Kisvarda (Ungaria) și FK Borac Banja Luka (Bonia-Herțegovina) de care s-a despărțit în luna iulie a acestui an, dar după un sezon foarte bun în care a ajuns cu echipa până în optimile de finală ale Conference League .

În palmaresul său figurează două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar Skopje (2015 și 2016), unul de campion al Ungariei cu Videoton (2018), unul al Moldovei cu Sheriff Tiraspol (2022), o Cupă a Ungariei cu Mol Vidi (fostă Videoton - în 2019) și o Cupă a Moldovei, tot cu Sheriff Tiraspol, în 2022.

Este fost internațional U17, U19 și U21 al Macedoniei de Nord, alături de care a participat la Campionatul European U21, în 2017.

La prima reprezentativă a Macedoniei de Nord a disputat până în prezent 49 de partide și a marcat 4 goluri.

În 342 de meciuri jucate până în prezent pentru formațiile de club, a reușit 30 de goluri și 27 de pase decisive”, a anunțat Farul pe site-ul oficial.

53 de meciuri a bifat Nikolov în tricoul celor de la Viitorul și FCSB. A marcat de 4 ori și a reușit 3 pase decisive

Boban Nikolov: „Nicăieri nu e ca acasă”

Nikolov a oferit și o primă reacție, în care a dezvăluit că își dorește să ajute echipa să prindă un loc de play-off în acest sezon al Ligii 1.

„Știți cum se zice, nicăieri nu e ca acasă, așa că sunt foarte bucuros că după 10 ani mă întorc. Aici am început fotbalul, am învățat să joc fotbal și sunt foarte bucuros să revin. Sincer, îmi pare bine pentru că aici au fost 5 ani foarte frumoși pentru mine, foarte importanți în cariera mea.

Am făcut pasul ăla spre fotbalul mai european și acum m-am întors mai cu experiență, mai bătrân și mă bucur.

Sper să fiu sănătos și să facem rezultate împreună. Îmi propun să pot să-mi ajut colegii să intrăm în play-off. Farul e o echipă mix de tânăr și mai bătrân, dar cred că avem echipă pe care putem face ceva calumea” a spus Nikolov.

