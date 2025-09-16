Ianis Hagi (26 de ani) nu va putea juca pentru Alanyaspor în meciul cu Fenerbahce. Motivul, în rândurile de mai jos.

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor pe finalul perioadei de mercato. Internaționalul român și-a făcut debutul la formația din Turcia, în victoria cu Konyaspor, scor 2-1, unde a evoluat timp de 25 de minute.

Ianis Hagi, nu va putea juca pentru Alanyaspor în meciul cu Fenerbahce

Alanya se pregătește pentru duelul cu Fenerbache, adversara celor de la FCSB din faza principală a Europa League, însă Ianis nu va putea fi folosit în această partidă.

Partida Fenerbache - Alanyaspor, programată pe 17 septembrie, reprezintă o restanță din prima etapă a campionatului Turciei.

Meciul ar fi trebuit să se desfășoare pe 9 august, dar vicecampioana Turciei a solicitat federației amânarea, dorind să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti „dubla” cu Feyenoord (6-4 la general) din turul trei preliminar al UEFA Champions League.

Cum Ianis Hagi a fost înregistrat de Alanyaspor abia pe 4 septembrie, internaționalul român nu va avea drept de joc, deoarece regulamentul din Turcia interzice echipelor să folosească în meciurile restante jucători ce au fost legitimați după data inițială de disputare a partidei , informează as.ro

Fenerbache nu se va putea baza nici ea pe câteva nume sonoare transferate în această vară: Ederson, Marco Asensio sau Kerem Akturkoglu.

Înaintea acestei partide, Alanyaspor ocupă locul 8, cu 7 puncte, în timp ce Fener este pe 2, cu 10 puncte.

Următorul meci în care Ianis Hagi va putea fi văzut la lucru este cel cu Basaksehir. Duelul cu fost adversară a Universității Craiovei din play-off-ul Conference League este programat duminică, 21 septembrie, de la ora 17:00.

