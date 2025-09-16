Șocat de ce s-a scris despre el Fotbalistul cu 15 trofee câștigate la Barcelona, nevoit să intervină: „N-ar trebui să existe” 

Eric Abidal (46 de ani) , victima unui fake news! Pe rețelele sociale s-au propagat informații conform cărora ar fi murit.

Pe rețelele sociale s-au propagat informații conform cărora ar fi murit. Fostul jucător al Barcelonei și al naționalei Franței a fost nevoit să dezmintă zvonurile pentru a-și liniștii fanii.

Luni, mai multe conturi de pe platforma X au anunțat decesul lui Eric Abidal. S-a scris că fostul fundaș stânga ar fi cedat din cauza complicațiilor suferite în urma unui al doilea transplant de ficat, notează msn.com

Eric Abidal, șocat de ce s-a scris despre el

Francezul a infirmat rapid zvonurile printr-o postare făcută pe InstaStory. A anunțat că este viu și sănătos.

„Anumite zvonuri nu ar trebui să existe niciodată. Sunt aici, cu familia mea, și totul este în regulă. Respectul este esențial.

Am o familie și copii care mă susțin. Pentru a fi clar, sunt bine, sunt în viață și sunt sănătos” , a explicat Abidal.

Eric Abidal, purtat pe brațe la ultimul său meci pentru Barcelona/ Foto: IMAGO

Eric Abidal a fost diagnosticat cu tumoare la ficat în anul 2011

Informațiile false propagate pe rețelele de socializare se bazau pe problemele de sănătate pe care Abidal le-a avut în trecut.

În 2011, la mijlocul lunii martie, francezul era diagnosticat cu tumoare la ficat, în una dintre cele mai bune perioade ale sale la Barcelona.

A suferit o intervenție chirurgicală, iar la două luni a revenit pe teren. O făcea ca titular într-o finală de Champions League, câștigată atunci de catalani, 3-1 cu Manchester United, chiar pe Wembley.

Carles Puyol, legendarul căpitan al Barcelonei, i-a înmânat acestuia banderola și i-a permis francezului să fie primul care ridică trofeul.

Un an mai târziu, Abidal a fost supus unui transplant de ficat, iar toată lumea se aștepta ca acesta să pună stop carierei de fotbalist.

Nu a renunțat și s-a întors pe gazon într-un meci cu Mallorca, în aprilie 2013.

A mai continuat la Barcelona până la finalul acelui sezon, ca mai apoi să-și petreacă ultimii ani ai carierei la Monaco și Olympiakos. Și-a anunțat retragerea în anul 2024.

