FCSB - FC ARGEȘ 2-0. Ricardo Pădurariu, primul meci oficial la roș-albaștri, la startul Ligii 1.

Cel care l-a înlocuit ca fundaș stânga pe Risto Radunovic are probleme mari în faza defensivă.

În schimb, Radunovic a apărut foarte bine în fața apărării FCSB.

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Prima etapă a noului sezon de Liga 1, prima ocazie de a urmări într-un meci oficial schimbările făcute de FCSB în această vară.

Un duel tare în Ghencea, în fața Argeșului, care a prins play-off-ul stagiunea trecută, încheind peste roș-albaștri.

Pădurariu, titular din prima etapă pe stânga. Probleme defensive majore

Marius Baciu are un nou fundaș stânga. Ricardo Pădurariu, 19 ani, care debutase pe 19 mai 2024 la FCSB, în ultima etapă a play-off-ului L1, 12 minute la 0-2 cu Rapid.

Jucătorul împrumutat la Corvinul în 2025-2026 începe ca titular stagiunea. Veteranul Risto Radunovic, 34 de ani, trebuie să schimbe postul pentru a-i face loc.

Startul lui Pădurariu a fost plin de emoții. Prima minge, a trecut pe lângă ea. Ratată. A doua, pierdută. Deposedat la a treia. A tremurat înaintea pauzei.

Pe faza de apărare, probleme mari. Și jos, la firul ierbii, și în duelurile aeriene.

Pădurariu, erori de poziționare. Puțin mai bine în atac

Când a stat departe de adversar, lăsându-l prea ușor să joace. Când a intrat prea tare, agresiv, și a primit cartonaș galben, în minutul 33.

Nu e atent la poziționare, are om liber în spate.

Pîrvu, numărul 11 al Argeșului, a fost de multe ori primul la minge, inclusiv în aer, deși e mai scund decât nr. 4 al lui FCSB (1,73 m vs 1,75 m).

Pădurariu, fundașul stânga care a jucat mai bine în atac. Foto: Raed Krishan

În ofensivă, un pic mai bine Pădurariu. A urcat constant, a apărut și ca extremă stânga, când mingea era pe aripa opusă și Tavi Popescu intra în centru.

Dar nici în atac nu a avut impact. O singură centrare de efect, în minutul 85. A fost înlocuit patru minute mai târziu: a intrat Ronny Labonne, la debut.

Radunovic, bun „închizător” la FCSB. O singură eroare când Pădurariu nu a fost atent

Radunovic, în schimb, se simte bine și în centrul liniei mediane.

Trecut „închizător” din cauza titularilor absenți pe această poziție, muntenegreanul a jucat bine, mai ales în prima repriză.

A apărut lângă Cisotti, dar italianul a mai avansat, transformând 4-2-3-1 în 4-1-4-1 în ofensivă.

Radunovic, atent, încă un blocaj. Foto: Raed Krishan

Risto a patrulat permanent în fața apărării. A luptat, a acoperit, l-a ajutat de multe ori pe Pădurariu, pe stânga, a recuperat și a repornit acțiunea.

În minutul 31, s-a infiltrat surprinzător în atac, finalizând cu un șut spre colțul lung, blocat de portar.

O singură eroare, în repriza secundă. În minutul 57, Radunovic a vrut să-i paseze lui Pădurariu, pe stânga, dar fundașul a fost neatent, încercând să plece prea devreme în atac. Idowu a recuperat și a avut un contraatac periculos.

Spre final, veteranul a dat semne de oboseală. Atunci au apărut mai multe spații în zona centrală la FCSB.

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