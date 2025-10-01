Strategia revelației din Superliga Cum a ajuns FC Argeș din Liga 2 la două puncte de liderul Ligii 1: „Asta le-am spus”

Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit despre munca din spatele succesului piteștenilor.

Tehnicianul a explicat și cum au realizat alb-violeții transferul atacantului brazilian Caio Ferreira (24 de ani).

FC Argeș este una din revelațiile acestui sezon, alături de FC Botoșani și Unirea Slobozia.

Reveniți în elita fotbalului românesc, după o pauză de doi ani, piteștenii au adunat o zestre de 22 de puncte în cele 11 meciuri disputate, ceea ce îi clasează pe un surprinzător loc 4.

Bogdan Andone: „Acolo a fost un moment extrem de important”

Antrenorul formației din Trivale, Bogdan Andone a vorbit despre rețeta din spatele succesului și a dezvăluit că victoria cu CFR Cluj a fost momentul declicului echipei sale.

„Este multă muncă și încercăm să ne facem treaba cât mai bine la fiecare antrenament. Vrem să luăm fiecare meci și să îl câștigăm, îl pregătim cât mai bine. Vrem să câștigăm sau în cel mai rău caz să nu pierdem. Urmează Petrolul, încercăm să îl pregătim cât mai bine.

Victoria cu CFR Cluj a fost un moment extrem de important. Veneam după două jocuri pierdute, dar cu evoluții foarte bune.

Aveam nevoie de o victorie pentru ca băieții să își recapete încrederea.

Meciul de la CFR a fost extrem de important și ca joc, și ca rezultat. Sper să rămânem pe aceeași linie tot campionatul” , a declarat Bogdan Andone, potrivit fanatik.ro

Bogdan Andone: „Nu ne-am gândit la asta, recunosc!”

Andone s-a arătat și el surprins de locul pe care FC Argeș îl ocupă în acest moment.

„Nu m-am gândit că după 11 etape o să fim la două puncte de lider. Nu ne facem planuri pe termen lung, luăm fiecare joc în parte.

Așa am făcut și sezonul trecut la Liga 2. Am luat echipa de pe locul 13, le-am spus că principalul obiectiv era să câștigăm cât mai multe jocuri, să prindem play-off.

Am intrat în play-off, am strâns puncte pentru promovare, apoi ultimul obiectiv a fost să terminăm pe primul loc după ultimul joc.

La fel și aici, ne propunem să strângem cât mai multe puncte, să câștigăm fiecare joc, iar la sfârșit dacă suntem la luptă pentru play-off, ne vom face și noi alte calcule”, a adăugat Andone.

Bogdan Andone: „A înţeles ce are de făcut!”

Caio a fost urecheat de Bogdan Andone, după eșecul cu Universitatea Craiova. Acum tehnicianul a povestit că a avut mai multe discuții cu atacantul brazilian.

„Lucrurile s-au schimbat prin discuțiile particulare, individuale cu el. Am vorbit și cu ceilalți noi jucători ca să înțeleagă filosofia clubului: important este grupul nu jucătorul.

E normal ca jucătorii noi să aibă nevoie de o perioadă de acomodare și cu echipa, și cu campionatul nostru.

Nu a fost simplu nici pentru Caio, are 24 de ani. Ușor, ușor a înțeles ce are de făcut și e un băiat extraordinar, și de grup, și cu caracter. Ușor, ușor muncește, golul de la Sibiu venind chiar de la recuperarea făcută de el”, a explicat Andone.

Caio Fereira (stânga), în meciul cu FCSB/ Foto: sportpictures.eu

Antrenorul a fost întrebat și cum s-a realizat transferul fotbalistului care a atras toate privirile în acest start de sezon.

„Am stat, l-am analizat. L-au văzut și Dani Coman, și Sorin Boiangiu, directorul sportiv al clubului, era clar că e un jucător pretențios pentru stilul nostru de joc, dar am văzut că are un potențial. Ăsta a fost un aspect pozitiv, că are un caracter pozitiv, e un băiat vesel și s-a adaptat repede în echipă.

Este un jucător cu calitate extraordinară, exploziv, rar… nu știu în România un așa jucător, să dribleze cu o asemenea ușurință”, a concluzionat Andone.

3 goluri și 3 pase decisive are Caio Fereira, în cele 11 meciuri jucate pentru FC Argeș

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport