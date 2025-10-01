Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League

FCSB, campioana României, se pregătește pentru un nou duel de foc în Europa League, iar partida poate fi urmărită și la TV.

FCSB - Young Boys se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB a început cu dreptul faza principală din Europa League, 1-0 în deplasarea de la Deventer cu Go Ahead Eagles, iar acum primește vizita elvețienilor de la Young Boys.

Cine transmite la TV partida FCSB - Young Boys

Partida de joi de pe Arena Națională va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Este primul meci al celor de la FCSB pe teren propriu în această fază a competiției şi e de aşteptat ca pe stadion să fie un număr considerabil de spectatori.

Luni, cu trei zile înainte de meci, numărul de bilete vândute (pachete + bilete individuale) depășea 18.000.

Cine arbitrează FCSB - Young Boys

Meciul va fi arbitrat de Mohammed Al-Hakim, „central” născut în Irak care are cetățenie suedeză, care în 2021 a fost anchetat pentru că nu și-a plătit impozitele în Suedia pentru banii încasați de la UEFA.

Acesta va fi însoțit de asistenții Mehmet Culum și Fredrik Klyver (ambii din Suedia).

În camera VAR se va afla Pawel Malec (Polonia), asistat de Kornel Paszkiewicz (Polonia). Arbitrul de rezervă va fi Joakim Östling (Suedia), potrivit uefa.com.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

