„Nu ne mai prezentăm la joc”  Bogdan Andone,  nemulțumit de jucătorii săi, dar și de arbitraj după înfrângerea cu CFR: „Nu comentez mai mult”
alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 23:14
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 23:14
  • FC Argeș - CFR Cluj 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în meciul din etapa #5 din play-off.

CFR Cluj a dat lovitura la Mioveni și a obținut cele trei puncte după golul marcat de Adrian Păun în minutul 90+3.

FC Argeș - CFR Cluj 0-1. Bogdan Andone: „Mă aștept să ne arbitreze din nou domnul Bîrsan”

La finalul partidei, lui Bogdan Andone i s-a spus că jucătorii de la FC Argeș au declarat că vor să câștige Cupa României. Antrenorul piteștenilor a reacționat:

„Să o aducă atunci. Să se prezinte, nu cum s-au prezentat astăzi, și să aducă Cupa. Îi aștept și eu, chiar sunt nerăbdător să-i văd cum o aduc. Dacă ne mai dăm două goluri singuri, ca ăla cu U Cluj, nu-mi aduce nimeni nicio Cupă.

Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună decât noi. Ne-a mai bătut acum două săptămâni aici (n.r. scor 0-1), așa că e clar că sunt principalii favoriți, fără discuție. Știm foarte bine ce înseamnă Universitatea Cluj în acest moment, și ca joc, și ca susținere.

Nu comentez mai mult. Mă aștept să ne arbitreze din nou domnul (Marcel) Bîrsan, a treia oară într-o lună și să nu ne mai prezentăm eventual la joc”, a declarat Bogdan Andone la Prima Sport.

FC Argeș o va întâlni pe U Cluj în semifinalele Cupei României. Meciul este programat, marți, pe 21 aprilie, de la ora 19:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Bogdan Andone: „Foarte greu de acceptat această înfrângere”

Bogdan Andone s-a declarat dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa în meciul cu CFR Cluj.

„Foarte greu de comentat sau de acceptat această înfrângere. Sincer, am fost prea departe de faza golului, să văd exact ce s-a întâmplat. N-am revăzut încă golul, dar e frustrant, practic, la singurul șut pe poartă (n.r. - al CFR-ului).

Nu comentez arbitrajul. E dezamăgirea mare pentru că e un nou joc pierdut, după cel cu Universitatea Cluj (n.r. - scor 0-1, în etapa 2), în care ne-am dat singuri gol (n.r. - autogolul lui Florin Borța din minutul 82).

Astăzi am avut două, trei situații foarte mari de a marca. Nu reușim să gestionăm bine anumite momente ale jocului, care, la acest nivel, ne costă.

Știam că CFR e o echipă extrem de experimentată, care profită de orice oportunitate i se ivește. Practic, le-am făcut cadou acest gol”, a mai spus Bogdan Andone.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3CFR Cluj534
4Rapid432
5FC Argeș530
6Dinamo428

