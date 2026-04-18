Liga 1 Csikszereda a învins-o pe Unirea Slobozia după un meci spectaculos

- Csikszereda a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 3-2, în play-out-ul Superligii.
- Dinamo a reușit să-i administreze lui U Cluj prima înfrângere din acest play-off, scor 2-1.
Înainte de această etapă, U Cluj conduce clasamentul în play-off, având 3 puncte peste U Craiova, în timp liderul play-out-ului este UTA Arad, la un punct peste FCSB.
U Craiova - Rapid este derby-ul rundei, programat duminică, de la 21:00.
Astăzi, 18 aprilie
Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2
- Au marcat: Eppel (min. 9), Gustavinho (min. 32), Szalay (min. 71) / Espinosa (min. 19), Ponde (min. 62)
- Csikszereda: E. Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Vereș, Vegh - Anderson Ceara, Brugger, Gustavinho - Eppel
- Rezerve: Simon - Bloj, Bodo, Bota, Csuros, Dolny, Dusinszki, Kabashi, Loeper, Nagy, Szalay, Tajti
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Unirea Slobozia: R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Safronov, Dragu, A. Albu, Antoche, V. Pop - Bărbuț, Yanakov - Espinosa
- Rezerve: Rusu - Coadă, Dahan, Dulcea, Ibrian, Lemnaru, Lungu, Ponde, Said, Șerbănică, Toma, Vlăsceanu
- Antrenor: Claudiu Niculescu
- Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Ghiciulescu Raul Constantin și Duță George Bogdan. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
FOTO. Gol superb al lui Cristian Ponde în Csikszereda - Unirea Slobozia
Dinamo București - Universitatea Cluj 2-1
- Au marcat: Cîrjan ('75), Musi ('81)/ Trică ('84)
- Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Badea Marius și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
- Stadion: Arena Națională (București)
Duminică, 19 aprilie
Petrolul Ploiești - Hermannstadt, ora 17:30 (play-out)
Universitatea Craiova - FC Rapid, ora 20:30 (play-off)
Luni, 20 aprilie
FC Botoșani - Metaloglobus, ora 17:30 (play-out)
Farul Constanța - FCSB, ora 20:30 (play-out)
S-au jucat:
FC Argeș - CFR Cluj 0-1
- A marcat: Păun (90+3)
- FC Argeș: Căbuz - Oancea, Garutti, Tudose, Briceag - Pîrvu, Rață, Seto, Blagaic - Moldoveanu, Brobbey
- Rezerve: Straton, Crăciun, Tofan, Borța, Sierra, Rădescu, Bettaieb, Idowu, Matos, Manole, Dinu, Marin
- Antrenor: Bogdan Andone
- CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Djokovic, Keita - Korenica, Cordea, Biliboc - Aliev
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Kun, Abeid, Ilie, Perianu, Păun, Deac, Fică, Gligor, Zahovic
- Antrenor: Daniel Pancu
- Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Tunyogi Ferencz, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Dima Iulian, AVAR: Rusandu Lucian
- Stadion: Orăşenesc, Mioveni
Oțelul Galați - UTA Arad 1-0
- A marcat: Ciobanu (19, penalty)
Echipele de start
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes
- Rezerve: Popescu, Rus, Neicu E., Conrado, Ne Lopes, Chira, Bordun, Pedro Nuno, Bruno Paz, Debeljuh, Neicu C., Sandu
- Antrenor: Stjepan Tomas
- UTA Arad: Gorcea - Iacob, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Sota - Abdallah, Roman, Taroi - Coman
- Rezerve: Tordai, Țuțu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Mihai, Tolcea, Ciubăncan
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Arbitru: Moldoveanu Cristian, A1: Bucsi Imre-Laszlo, A2: Neacșu Ionuț Traian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Chivulete Andrei
- Stadion: „Oțelul”, Galați
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|5
|39
|2
|U Craiova
|4
|36
|3
|CFR Cluj
|5
|34
|4
|Rapid
|4
|32
|5
|Dinamo
|5
|31
|6
|FC Argeș
|5
|30
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|5
|31
|8
|FCSB
|4
|30
|9
|FC Botoșani
|4
|27
|10
|Oțelul Galați
|5
|27
|11
|Csikszereda Miercurea Ciuc
|5
|26
|12
|Farul Constanța
|4
|23*
|13
|Petrolul Ploiești
|4
|22
|14
|Unirea Slobozia
|5
|19
|15
|FC Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus București
|4
|10