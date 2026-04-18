Liga 1 Csikszereda a învins-o pe Unirea Slobozia după un meci spectaculos

Csikszereda a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 3-2, în play-out-ul Superligii.

Dinamo a reușit să-i administreze lui U Cluj prima înfrângere din acest play-off, scor 2-1.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de această etapă, U Cluj conduce clasamentul în play-off, având 3 puncte peste U Craiova, în timp liderul play-out-ului este UTA Arad, la un punct peste FCSB.

U Craiova - Rapid este derby-ul rundei, programat duminică, de la 21:00.

Astăzi, 18 aprilie

Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2

Au marcat: Eppel (min. 9), Gustavinho (min. 32), Szalay (min. 71) / Espinosa (min. 19), Ponde (min. 62)

Csikszereda : E. Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Vereș, Vegh - Anderson Ceara, Brugger, Gustavinho - Eppel

Rezerve : Simon - Bloj, Bodo, Bota, Csuros, Dolny, Dusinszki, Kabashi, Loeper, Nagy, Szalay, Tajti

Antrenor : Robert Ilyeș

: Robert Ilyeș Unirea Slobozia : R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Safronov, Dragu, A. Albu, Antoche, V. Pop - Bărbuț, Yanakov - Espinosa

Rezerve : Rusu - Coadă, Dahan, Dulcea, Ibrian, Lemnaru, Lungu, Ponde, Said, Șerbănică, Toma, Vlăsceanu

Antrenor : Claudiu Niculescu

: Claudiu Niculescu Arbitru : Roman George Cătălin. Asistenți : Ghiciulescu Raul Constantin și Duță George Bogdan. Arbitru VAR : Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR : Dumitrache Bogdan

Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Dinamo București - Universitatea Cluj 2-1

Au marcat: Cîrjan ('75), Musi ('81)/ Trică ('84)

Arbitru : Vidican Rareș George. Asistenți : Badea Marius și Vornicu Adrian. Arbitru VAR : Costreie Sorin. Arbitru AVAR : Mitruți Daniel

: Vidican Rareș George. : Badea Marius și Vornicu Adrian. : Costreie Sorin. : Mitruți Daniel Stadion: Arena Națională (București)

Duminică, 19 aprilie

Petrolul Ploiești - Hermannstadt, ora 17:30 ( play-out )

Universitatea Craiova - FC Rapid, ora 20:30 ( play-off )

Luni, 20 aprilie

FC Botoșani - Metaloglobus, ora 17:30 ( play-out )

Farul Constanța - FCSB, ora 20:30 ( play-out )

FC Argeș - CFR Cluj 0-1

A marcat: Păun (90+3)

FC Argeș : Căbuz - Oancea, Garutti, Tudose, Briceag - Pîrvu, Rață, Seto, Blagaic - Moldoveanu, Brobbey

: Căbuz - Oancea, Garutti, Tudose, Briceag - Pîrvu, Rață, Seto, Blagaic - Moldoveanu, Brobbey Rezerve : Straton, Crăciun, Tofan, Borța, Sierra, Rădescu, Bettaieb, Idowu, Matos, Manole, Dinu, Marin

Antrenor : Bogdan Andone

CFR Cluj : Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Djokovic, Keita - Korenica, Cordea, Biliboc - Aliev

: Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Djokovic, Keita - Korenica, Cordea, Biliboc - Aliev Rezerve : Vâlceanu, Gal, Kun, Abeid, Ilie, Perianu, Păun, Deac, Fică, Gligor, Zahovic

Antrenor : Daniel Pancu

Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Tunyogi Ferencz, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Dima Iulian, AVAR: Rusandu Lucian

Kovacs Istvan, Tunyogi Ferencz, Corb Ioan Alexandru, Dima Iulian, Rusandu Lucian Stadion: Orăşenesc, Mioveni

Oțelul Galați - UTA Arad 1-0

A marcat: Ciobanu (19, penalty)

Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes

Rezerve : Popescu, Rus, Neicu E., Conrado, Ne Lopes, Chira, Bordun, Pedro Nuno, Bruno Paz, Debeljuh, Neicu C., Sandu

Antrenor : Stjepan Tomas

: Stjepan Tomas UTA Arad : Gorcea - Iacob, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Sota - Abdallah, Roman, Taroi - Coman

Rezerve : Tordai, Țuțu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Mihai, Tolcea, Ciubăncan

Antrenor : Adrian Mihalcea

Arbitru: Moldoveanu Cristian, A1: Bucsi Imre-Laszlo, A2: Neacșu Ionuț Traian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Chivulete Andrei

Stadion: „Oțelul", Galați

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 4 36 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 4 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 FC Botoșani 4 27 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda Miercurea Ciuc 5 26 12 Farul Constanța 4 23* 13 Petrolul Ploiești 4 22 14 Unirea Slobozia 5 19 15 FC Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus București 4 10

