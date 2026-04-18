Liga 1 Csikszereda a învins-o pe Unirea Slobozia după un meci spectaculos   +22 foto
Liga 1
Superliga

Liga 1 Csikszereda a învins-o pe Unirea Slobozia după un meci spectaculos

alt-text Ștefan Neda , George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 22:59
  • Csikszereda a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 3-2, în play-out-ul Superligii.
  • Dinamo a reușit să-i administreze lui U Cluj prima înfrângere din acest play-off, scor 2-1.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de această etapă, U Cluj conduce clasamentul în play-off, având 3 puncte peste U Craiova, în timp liderul play-out-ului este UTA Arad, la un punct peste FCSB.

U Craiova - Rapid este derby-ul rundei, programat duminică, de la 21:00.

Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela

Astăzi, 18 aprilie

Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2

  • Au marcat: Eppel (min. 9), Gustavinho (min. 32), Szalay (min. 71) / Espinosa (min. 19), Ponde (min. 62)
  • Csikszereda: E. Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Vereș, Vegh - Anderson Ceara, Brugger, Gustavinho - Eppel
  • Rezerve: Simon - Bloj, Bodo, Bota, Csuros, Dolny, Dusinszki, Kabashi, Loeper, Nagy, Szalay, Tajti
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Unirea Slobozia: R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Safronov, Dragu, A. Albu, Antoche, V. Pop - Bărbuț, Yanakov - Espinosa
  • Rezerve: Rusu - Coadă, Dahan, Dulcea, Ibrian, Lemnaru, Lungu, Ponde, Said, Șerbănică, Toma, Vlăsceanu
  • Antrenor: Claudiu Niculescu
  • Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Ghiciulescu Raul Constantin și Duță George Bogdan. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Dinamo București - Universitatea Cluj 2-1

  • Au marcat: Cîrjan ('75), Musi ('81)/ Trică ('84)
Dinamo răpune liderul! „Câinii” au învins-o dramatic pe U Cluj și au obținut prima victorie din play-off
Dinamo răpune liderul! „Câinii” au învins-o dramatic pe U Cluj și au obținut prima victorie din play-off
  • Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Badea Marius și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
  • Stadion: Arena Națională (București)

Duminică, 19 aprilie

Petrolul Ploiești - Hermannstadt, ora 17:30 (play-out)

Universitatea Craiova - FC Rapid, ora 20:30 (play-off)

Luni, 20 aprilie

FC Botoșani - Metaloglobus, ora 17:30 (play-out)

Farul Constanța - FCSB, ora 20:30 (play-out)

S-au jucat:

FC Argeș - CFR Cluj 0-1

  • A marcat: Păun (90+3)
  • FC Argeș: Căbuz - Oancea, Garutti, Tudose, Briceag - Pîrvu, Rață, Seto, Blagaic - Moldoveanu, Brobbey
  • Rezerve: Straton, Crăciun, Tofan, Borța, Sierra, Rădescu, Bettaieb, Idowu, Matos, Manole, Dinu, Marin
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Djokovic, Keita - Korenica, Cordea, Biliboc - Aliev
  • Rezerve: Vâlceanu, Gal, Kun, Abeid, Ilie, Perianu, Păun, Deac, Fică, Gligor, Zahovic
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Tunyogi Ferencz, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Dima Iulian, AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Orăşenesc, Mioveni

Oțelul Galați - UTA Arad 1-0

  • A marcat: Ciobanu (19, penalty)

Echipele de start

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Kazu - Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes
  • Rezerve: Popescu, Rus, Neicu E., Conrado, Ne Lopes, Chira, Bordun, Pedro Nuno, Bruno Paz, Debeljuh, Neicu C., Sandu
  • Antrenor: Stjepan Tomas
  • UTA Arad: Gorcea - Iacob, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Sota - Abdallah, Roman, Taroi - Coman
  • Rezerve: Tordai, Țuțu, Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Mihai, Tolcea, Ciubăncan
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Arbitru: Moldoveanu Cristian, A1: Bucsi Imre-Laszlo, A2: Neacșu Ionuț Traian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Chivulete Andrei 
  • Stadion: „Oțelul”, Galați

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova436
3CFR Cluj534
4Rapid432
5Dinamo531
6FC Argeș530

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad531
8FCSB430
9FC Botoșani427
10Oțelul Galați527
11Csikszereda Miercurea Ciuc526
12Farul Constanța423*
13Petrolul Ploiești422
14Unirea Slobozia519
15FC Hermannstadt418*
16Metaloglobus București410

„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
„Nu facem o tragedie”  Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
„O perioadă grea pentru mine”  Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
