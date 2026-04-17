Faza la care Robert Moldoveanu a văzut cartonașul galben pentru simulare în meciul cu CFR Cluj/ Foto: captura Prima Sport
Publicat: 17.04.2026, ora 22:18
  • FC ARGEȘ - CFR CLUJ. Isvan Kovacs (41 de ani) a fost protagonistul unui moment de neînțeles în prelungirile primei reprize ale partidei de la Mioveni.

La intrarea în primul și singurul minut suplimentar aratătat de la margine, FC Argeș a beneficiat de un corner de pe partea dreaptă.

Jucătorii celor de la CFR Cluj au reușit să îndepărteze pericolul, dar balonul a ajuns tot la un jucător al formației gazdă.

După o centrare a lui Briceag, Mihai Popa a boxat balonul într-un duel cu Guilherme Garutti. Stoperul brazilian al piteștenilor a rămas căzut pe gazon.

Faza a continuat, iar mingea a ajuns la Robert Moldoveanu. Atacantul gazdelor s-a prăbușit și el pe teren, după un contact cu portarul celor de la CFR Cluj.

Istavan Kovacs a fluierat, dar nu pentru a acorda lovitură de la 11 metri, ci lovitură liberă pentru oaspeți, după un fault în atac la duelul Popa - Garutti.

Ulterior, „centralul” din Carei i-a arătat cartonașul galben lui Moldoveanu, deoarece a considerat că a simulat, în ciuda faptului că fostul jucător al lui Dinamo s-a ridicat instant de pe gazon.

„Pentru ce? N-am simulat!”, s-a putut citi pe buzele atacantului de la FC Argeș, după cartonașul arătat de Kovacs.

Faza a fost dezbătută și în cadrul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport de Ionel Dănciulescu și Ilie Dumitrescu.

Fostul atacant al lui Dinamo susține că Isvtan Kovacs a luat decizia corectă când a dictat fault la portar, însă a declarat că nu înțelege de ce i-a mai arătat cartonașul galben lui Moldoveanu.

„Eu văd fault la portar, așa văd eu. Kovacs fluieră. Eu așa văd. Pe prima reluare se vede cel mai bine. Fault la portar. Moldoveanu spune că el n-a vrut să ceară 11 metri”, a declarat Dănciulescu.

Ilie Dumitrescu n-a înțeles nici el gestul arbitrului:

„Faza asta n-am înțeles-o eu, de ce a mai dat galben aici? Galben e pentru simulare”, a spus fostul mare internațional român.

