Ronaldo, mesaj emoționant VIDEO. Gest de suflet pentru un copil din Venezuela, rămas fără familie după cutremurul care a zguduit țara sud-americană +12 foto
Cristiano Ronaldo/ Foto: captură X
Campionate

Ronaldo, mesaj emoționant VIDEO. Gest de suflet pentru un copil din Venezuela, rămas fără familie după cutremurul care a zguduit țara sud-americană

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 12:03
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) i-a transmis un mesaj emoționant unui copil din Venezuela, supraviețuitor al unui cutremur care i-a ucis familia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 24 iunie, Venezuela a fost zguduită de două cutremure uriașe, cu magnitudinile de 7,2, respectiv 7,5. Cel puțin 2200 de oameni au murit și peste 11.000 au fost răniți.

Printre cei afectați s-a numărat și Andres Mieles, un puști care, din nefericire, și-a pierdut familia și a rămas fără un picior după cutremur.

Zlatan, emoționat: „Îmi dau lacrimile” Capul Verde le-a cucerit pe legendele Thierry Henry și Schmeichel: „Sunt eroi, adevărații câștigători”
Citește și
Zlatan, emoționat: „Îmi dau lacrimile” Capul Verde le-a cucerit pe legendele Thierry Henry și Schmeichel: „Sunt eroi, adevărații câștigători”
Citește mai mult
Zlatan, emoționat: „Îmi dau lacrimile” Capul Verde le-a cucerit pe legendele Thierry Henry și Schmeichel: „Sunt eroi, adevărații câștigători”

Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru tânărul fan care și-a pierdut familia la cutremurul din Venezuela

Aflat pe patul de spital, tânărul avea o singură dorință: stickerul cu Cristiano Ronaldo din colecția oficială a Cupei Mondiale. Andres și-a pierdut albumul la cutremur, scrie indiatoday.in.

Mesajul băiatului a devenit viral pe rețelele de socializare, iar într-un final a ajuns și la starul portughez. Ronaldo i-a răspuns puștiului printr-un video emoționant și l-a invitat pe acesta la un meci.

„Salut, Andres, ce mai faci? Am înregistrat acest videoclip ca să-ți trimit o îmbrățișare. Știu că ești un fan înfocat.

Când te vei face bine, aș vrea să te invit să vii să vezi un meci al meu și să te distrezi, bine? Mi-ar plăcea foarte mult să te cunosc. O îmbrățișare, prietene”.

Cristiano Ronaldo se pregătește pentru duelul de gală cu Spania

Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-a calificat cu emoții în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a trecut de Croația, scor 2-1.

Starul portughez a egalat la 1, dar a fost schimbat în minutul 80 al partidei. A părăsit terenul nervos, dar la final s-a bucurat alături de coechipierii săi.

Ronaldo a uitat de supărarea schimbării și s-a bucurat la golul lui Goncalo Ramos, fugind de pe bancă și îmbrățișându-l pe marcator
Ronaldo a uitat de supărarea schimbării și s-a bucurat la golul lui Goncalo Ramos, fugind de pe bancă și îmbrățișându-l pe marcator

Galerie foto (12 imagini)

Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației. Fotografii: capturi TV Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației Supărarea lui Cristiano Ronaldo când a fost schimbat de selecționerul Portugaliei împotriva Croației
+12 Foto
labels.photo-gallery

Pentru selecționata antrenată de Roberto Martinez urmează duelul de gală cu Spania.

  • Partida este programată luni, cu începere de la ora 22:00 (ora României) și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Citește și

„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Campionatul Mondial
09:56
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Citește mai mult
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Campionatul Mondial
09:12
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Citește mai mult
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
cristiano ronaldo venezuela cutremur
Știrile zilei din sport
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Superliga
04.07
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Citește mai mult
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Diverse
04.07
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Citește mai mult
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Tenis
04.07
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Citește mai mult
Dramatism total la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei după un tie-break de infarct în setul decisiv cu Noskova. Tensiuni între româncă și echipa sa!
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Campionatul Mondial
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Citește mai mult
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:39
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
02:12
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare
Primul sfert de finală de la CM 2026! Franța obține o victorie dificilă în fața Paraguayului și mai face un pas spre trofeu. Adversar puternic în faza următoare 
23:25
Decizie înainte de Mexic - Anglia Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
Decizie înainte de Mexic - Anglia  Ce a hotărât FIFA, la mai puțin de 48 de ore până la disputarea partidei din optimile CM 2026
22:53
Condamnați la închisoare Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Superliga
04.07
Ce i-a lipsit lui Dinamo VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Citește mai mult
Ce i-a lipsit lui Dinamo  VIDEO. Cum puteau „câinii” să se lupte la titlu în sezonul trecut. Explicațiile lui Florentin Petre: „Dacă aveam asta...”
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Tenis
04.07
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Citește mai mult
Decizie-șoc la Wimbledon! Serena și Venus Williams s-au retras de la turneul de dublu, după wild-card-ul primit: „Sunt profund îndurerată”
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Campionatul Mondial
04.07
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Citește mai mult
Gaza trăiește pentru Mondial VIDEO+FOTO: Oamenii au sărbătorit calificarea Egiptului  printre dărâmături + Gest superb al selecționerului africanilor
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share