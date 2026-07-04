Ronaldo, mesaj emoționant VIDEO. Gest de suflet pentru un copil din Venezuela, rămas fără familie după cutremurul care a zguduit țara sud-americană

Cristiano Ronaldo (41 de ani) i-a transmis un mesaj emoționant unui copil din Venezuela, supraviețuitor al unui cutremur care i-a ucis familia.

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Pe 24 iunie, Venezuela a fost zguduită de două cutremure uriașe, cu magnitudinile de 7,2, respectiv 7,5. Cel puțin 2200 de oameni au murit și peste 11.000 au fost răniți.

Printre cei afectați s-a numărat și Andres Mieles, un puști care, din nefericire, și-a pierdut familia și a rămas fără un picior după cutremur.

Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru tânărul fan care și-a pierdut familia la cutremurul din Venezuela

Aflat pe patul de spital, tânărul avea o singură dorință: stickerul cu Cristiano Ronaldo din colecția oficială a Cupei Mondiale. Andres și-a pierdut albumul la cutremur, scrie indiatoday.in.

Mesajul băiatului a devenit viral pe rețelele de socializare, iar într-un final a ajuns și la starul portughez. Ronaldo i-a răspuns puștiului printr-un video emoționant și l-a invitat pe acesta la un meci.

„Salut, Andres, ce mai faci? Am înregistrat acest videoclip ca să-ți trimit o îmbrățișare. Știu că ești un fan înfocat.

Când te vei face bine, aș vrea să te invit să vii să vezi un meci al meu și să te distrezi, bine? Mi-ar plăcea foarte mult să te cunosc. O îmbrățișare, prietene” .

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo se pregătește pentru duelul de gală cu Spania

Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-a calificat cu emoții în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a trecut de Croația, scor 2-1.

Starul portughez a egalat la 1, dar a fost schimbat în minutul 80 al partidei. A părăsit terenul nervos, dar la final s-a bucurat alături de coechipierii săi.

Pentru selecționata antrenată de Roberto Martinez urmează duelul de gală cu Spania.

Partida este programată luni, cu începere de la ora 22:00 (ora României) și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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