Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei

Lionel Messi (39 de ani) a oferit unul dintre cele mai comentate momente din zona mixtă după Argentina Capul Verde, 3-2, în 16-imile Campionatului Mondial din 2026.

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În timp ce se îndrepta spre vestiare, căpitanul campioanei mondiale s-a apropiat de jurnalista argentiniană Sofi Martinez și i-a spus câteva cuvinte.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Povestea din spatele vorbelor lui Messi, în rândurile de mai jos.

Messi n-a uitat speculațiile de la Mondialul din Qatar

Relația dintre Lionel Messi și Sofi Martinez a intrat pentru prima dată în atenția publicului în decembrie 2022, la Mondialul din Qatar.

Atunci, înaintea finalei cu Franța, jurnalista i-a adresat lui Messi un mesaj care avea să facă înconjurul lumii.

Vizibil emoționată, Sofi i-a spus că, dincolo de rezultate, el a reușit să-și facă loc în inima tuturor argentinienilor și că nu există copil care să nu poarte tricoul cu numărul 10. La final, l-a rugat să nu uite niciodată impactul pe care l-a avut asupra oamenilor.

Ultimul lucru pe care vreau să ți-l spun nu este o întrebare. Urmează finala Cupei Mondiale și, deși cu toții vrem să câștigăm trofeul, vreau să-ți spun ceva ce nimeni nu-ți va putea lua, indiferent de rezultat. Ai ajuns în inimile tuturor argentinienilor. Îți spun asta din toată inima.Nu există niciun copil care să nu poarte tricoul tău. Fie că este original, contrafăcut, improvizat sau imaginar. Ai marcat viața fiecăruia dintre noi și, pentru mine, asta valorează mai mult decât orice Cupă Mondială. Așa că îți mulțumesc, din toată inima. Discursul lui Sofi Martinez în fața lui Messi, în 2022

Messi i-a mulțumit, iar momentul a devenit unul dintre cele mai distribuite videoclipuri de la Mondialul din Qatar și a contribuit la popularitatea jurnalistei Sofi Martinez.

În Argentina, mulți au spus că aceasta a spus exact ceea ce simțeau milioane de suporteri după ani în care Messi fusese criticat pentru că nu câștigase un Mondial.

Până la Copa America 2021, Messi fusese contestat frecvent în propria țară și comparat constant cu Diego Maradona. Discursul jurnalistei a fost văzut ca o recunoaștere publică a faptului că, indiferent ce urma să se întâmple în finala cu Franța, moștenirea lui era deja completă.

De la un interviu viral la zvonuri despre o presupusă relație amoroasă Messi - Sofi Martinez

La scurt timp după acel episod, pe rețelele sociale au început să apară speculații potrivit cărora între Messi și jurnalistă ar exista mai mult decât o relație profesională.

Interviul a strâns zeci de milioane de vizualizări.

Ulterior, pe TikTok, X și Instagram au început să circule montaje video în care erau analizate privirile lui Messi către jurnalistă sau diferite interviuri cu cei doi.

De aici au apărut teorii conspiraționiste despre o presupusă relație, fără să existe vreo dovadă în acest sens.

Au circulat inclusiv afirmații potrivit cărora soția lui Messi, Antonela Roccuzzo, ar fi fost deranjată de apropierea dintre cei doi, însă niciuna dintre aceste informații nu a fost vreodată confirmată.

S-a scris chiar că, după acel moment, Messi nu a mai salutat-o pe jurnalistă din cauza geloziei soției sale, iar mulți au cerut ca lui Martinez să nu i se mai permită să relateze despre națională.

De-a lungul anilor, atât Messi, cât și Antonela au ales să ignore complet zvonurile. Niciunul nu a comentat public presupusele tensiuni sau teoriile apărute pe internet.

Sofi Martinez: „Dacă aș fi fost bărbat, nimeni nu și-ar fi pus astfel de întrebări”

În 2025, jurnalista a vorbit pentru prima dată pe larg despre subiect. Ea a spus că zvonurile au afectat-o inclusiv pe familia sa.

„Pe măsură ce am devenit mai cunoscută, au apărut și lucruri mai puțin plăcute. Familia mea a suferit foarte mult.

La un moment dat, oamenii au început să vorbească despre felul în care mă privește Messi și am ajuns în mijlocul unei situații ridicole, pe care nici măcar nu ar fi trebuit să o explic.

Dacă aș fi fost bărbat, nimeni nu și-ar fi pus astfel de întrebări”.

Messi s-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină: „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei

Acum, la finalul meciului câștigat dramatic de Argentina în fața Capului Verde, în timp ce se îndrepta spre vestiare, căpitanul campioanei mondiale s-a oprit la zona mixtă, s-a apropiat de jurnalista argentiniană și i-a spus, zâmbind:

„Dacă mă uit la tine, o să spună: «De ce te-ai uitat la ea?». Iar dacă te salut, o să spună: «De ce ai salutat-o?»”.

Foarte emoționată, Sofi Martinez i-a răspuns: „Apreciez ceea ce mi-ai spus și îți mulțumesc pentru cuvintele tale”.

După aproape patru ani în care nu a comentat niciodată speculațiile apărute, Messi a ales să ironizeze zvonurile în public, sugerând că orice gest față de jurnalistă este interpretat și amplificat în spațiul public.

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