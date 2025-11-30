N-a plătit 9 luni stadionul Clubul revelație în Liga 1, obligat de instanță să achite datorii de 50.000 de euro. Restanțe la apă și curent

FC Botoșani, una dintre surprizele plăcute ale sezonului regulat, a fost obligată de instanță să achite aproape 250.000 de lei (50.000 de euro) către Direcția pentru Sport și Agrement (DSA) Botoșani.

Instituția publică a reclamat neplata chiriei pentru folosirea stadionului și a utilităților. FC Botoșani, locul 3 în Liga 1, joacă astăzi, cu Unirea Slobozia, la Clinceni.

Potrivit DSA, clubul finanțat de Valeriu Iftime nu a mai plătit facturile din februarie 2025, deși a continuat să folosească bazele sportive ale municipiului.

Tribunalul obligă FC Botoșani să plătească 50.000 de euro pentru stadion și utilități

Tribunalul Botoșani a decis zilele trecute ca FC Botoșani să achite suma de 248.737,38 lei către DSA, în termen de 25 de zile, plus penalități zilnice pentru întârzierea plății chiriei și a utilităților, curent și apă.

Instanța a mai stabilit o despăgubire simbolică de 21,56 lei, însă a respins cererea privind recuperarea cheltuielilor de judecată.

Hotărârea este executorie, iar FC Botoșani are la dispoziție 10 zile pentru a formula o cerere în anulare, singura cale de atac în această procedură.

DSA: „Suntem constrânși și noi de datoriile pe care le avem”

Directorul instituției, Eugen Țurcanu, avertizează că restanțele au pus presiune pe bugetul direcției, afectând inclusiv plata utilităților și întreținerea gazonului.

Acesta susține că DSA a încercat în repetate rânduri să obțină plata pe cale amiabilă, însă fără rezultat, adresându-se instanței pe 22 octombrie 2025, după ce s-au adunat 9 luni de restanțe.

„Ultima plată a fost atunci când au fost nevoiți să îi licențieze pentru sezonul 2025–2026. Suntem constrânși și noi de datoriile pe care le avem.

Nu avem cu ce să plătim utilitățile la bazele sportive și întreținerea gazonului cu o firmă de specialitate”, a declarat Eugen Țurcanu, directorul DSA Botoșani, citat de presa locală.

6.600 de lei plus TVA plătește FC Botoșani către Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani pentru organizarea unui meci pe Stadionul Municipal

Valeriu Iftime vrea stadion nou la Botoșani

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani și președintele Consiliului Județean, își dorește construirea unui stadion nou în municipiu.

În urmă cu un an, el a precizat că documentația proiectului a fost deja transmisă de la CNI la Ministerul Dezvoltării și că se implică împreună cu primarul Cosmin Andrei în implementarea acestei investiții.

Valoarea estimată a proiectului noului stadion din Botoșani este de 32 de milioane de euro, iar arena va avea o capacitate între 10.000 și 12.000 de locuri, toate tribunele urmând să fie acoperite.

