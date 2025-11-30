„E în primii 45 din România pe postul lui” Fotbalistul lui Dinamo, ținta criticilor după meciul cu Oțelul: „E slab rău”

Dinamo - Oțelul 1-0. Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a avut un discurs dur la adresa lui Mamadou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”.

Marius Baciu, fost jucător al Stelei, a comentat și el partida de pe Arena Națională.

Lovitura extraordinară de cap a lui Cătălin Cîrjan a făcut diferența în meciul din etapa #18 a Ligii 1. A fost singurul șut pe poartă al echipei lui Kopic în duelul cu Oțelul.

Dinamo - Oțelul 1-0 . Bogdan Cosmescu, despre Karamoko: „E slab rău”

Mamadou Karamoko a fost criticat dur pentru prestația sa din meciul de pe Arena Națională.

„Nu (n.r. Dinamo nu are lot de locurile 2-3). Dinamo nu are niciun vârf. Chiar nu are. După părerea mea, Karamoko e în primii 45 de atacanţi din România. Nu am văzut aşa ceva niciodată.

Perica nu e în formă, n-a jucat, îl doare ceva, habar n-am. Perica părea mai bun, dar Karamoko e slab rău”, a precizat comentatorul, conform primasport.ro.

5 goluri în 15 meciuri are Mamadou Karamoko în acest sezon. A reușit și o pasă decisivă

În ciuda criticilor aduse vârfului francez, Cosmescu a remarcat și o calitate a echipei antrenate de Zeljko Kopic.

„Indiferent ce se întâmplă, Kopic găseşte soluţii. Nu pot să spun că mă încântă jocul, dar au fost deosebit de eficienţi, ajutaţi şi de largul concurs al lui Dur-Bozoancă. Assistul i l-aş trece lui (n.r. la golul lui Cîrjan)”, a mai adăugat Cosmescu, conform orangesport.ro.

Marius Baciu: „La Dinamo se vede o constanţă”

Marius Baciu, fost jucător al Stelei, a lăudat jocul lui Dinamo din acest sezon.

„Chiar dacă nu au strălucit prin individualităţi, joacă ceva. La Dinamo se vede o constanţă şi în exprimare datorită acestui antrenor care are continuitate.

Au un joc solid defensiv, care s-a văzut mai ales cu echipele mari. Are răbdare, îmi place, îşi merită locul pe care îl ocupă”, a precizat Baciu.

Fostul sportiv consideră că Dur-Bozoancă, portarul Oțelului, e vinovat pentru golul încasat de Oțelul.

„Oţelul e o echipă disciplinată, scurtă. Dur-Bozoancă putea face mult mai mult. El e bine poziţionat, el doar se aruncă, nu împinge”.

După victoria din etapa 18, Dinamo se află pe locul secund în Liga 1, cu 34 de puncte acumulate. De cealaltă parte, Oțelul ocupă locul 7, cu 24 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 Dinamo 18 34 3 FC Botoșani 17 33 4 U Craiova 17 32 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 18 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

