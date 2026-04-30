Documentarul despre viața fostului mare fotbalist și antrenor Laszlo Bölöni continuă să fie recompensat în festivalurile de film din Ungaria, unde a obținut trei premii în luna aprilie.

Documentarul despre viața lui Laszlo Bölöni (73 de ani) strânge premii în Ungaria. Filmul „Bölöni - Legenda care ne leagă” (titlu internațional: „Bölöni - The Legend of Transylvania”) a fost distins recent la Festivalul Internațional de Film Istoric de la Pápa, unde a obținut premiul pentru cel mai bun documentar maghiar și premiul special al juriului.

Filmul „Bölöni - Legenda care ne leagă” adună premii în Ungaria

Potrivit Nemzeti Sport, juriul a subliniat că decizia privind acordarea premiului special a fost luată în unanimitate. Totodată, la festival au fost înscrise 464 de producții din întreaga lume, incluzând filme artistice, documentare, scurtmetraje, animații și filme experimentale.

Gala de decernare a premiilor a avut loc la Casa Tradițiilor din Budapesta.

Tot în aprilie, filmul „Bölöni” a mai obținut un succes, câștigând și marele premiu al celei de-a 13-a ediții a Festivalului de Film Savaria, la categoria „Valorile naționale”. Ceremonia de premiere a avut loc la Szombathely, la cinematograful Agora-Savaria.

Premiera în România a avut loc la Târgu Mureș

Premiera în România a documentarului despre viața fostului mare fotbalist și antrenor român a avut loc toamna trecută, la Târgu Mureș, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Culturii.

Filmul „Bölöni - Legenda care ne leagă” a fost proiectat pentru prima dată în fața publicului din România pe 20 octombrie 2025, în prezența fostului internațional român și a echipei de producție.

500.000 de euro a costat realizarea filmului documentar „Bölöni - Legenda care ne leagă”. Acesta a fost finanțat în majoritate de Institutul de Film Maghiar, însă a beneficiat de finanțări substanțiale și din partea Consiliului Județean Mureș și Consiliul Local Târgu Mureș

Documentarul, regizat de Tamas Kollarik (Ungaria) și Attila Szabo (România), urmărește parcursul sportiv și uman al lui Bölöni, de la perioada de jucător la Steaua București până la cariera de antrenor în fotbalul european.

După premiera de la Târgu Mureș, filmul a fost programat pentru proiecții și în alte orașe din România, inclusiv București.

FOTO Imagini de arhivă cu Laszlo Bölöni și familia sa

Ce tratează filmul lui Laszlo Bölöni

Documentarul despre viața și cariera marelui sportiv include interviuri cu mari personalități ale fotbalului mondial și românesc, printre care: Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Victor Pițurcă, Axel Witsel, Raphael Varane, Petr Cech, Tibor Nyilasi și regretatul Helmut Duckadam.

De asemenea, a acceptat să fie intervievat și Valentin Ceaușescu, iar foștii coechipieri ai lui Bölöni de la Steaua, Tudorel Stoica, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, contribuie cu amintiri despre cucerirea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei.

Alți participanți includ adversari, foști elevi ai lui Loți și conducători: Joao Pinto, Ricardo Quaresma, Rui Jorge, Kim Kallstrom, Hugo Viana, Pedro Barbosa, Luciano D’onofrio, Víctor Muñoz și Migueli, precum și scriitorul și publicistul român Mircea Dinescu.

De asemenea, apar și fotbaliști de renume din Ungaria, precum Tibor Nyilasi și Kalman Kovacs.

200 de ore de filmări au fost vizionate de realizatorii filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă”. Documentarul are o durată de 120 de minute

