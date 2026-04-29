CSM București se întărește  Un nou transfer realizat de „tigroaice” » Reacția jucătoarei: „M-am simțit foarte onorată și privilegiată”

CSM București a anunțat transferul extremei dreapta Matilda Sofia Forsberg (28 de ani), începând cu sezonul viitor.

Echipa antrenată de Bojana Popovic a realizat primul transfer după ce s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor.

În penultimul act, campioana României va întâlni formația franceză Metz.

Extrema dreaptă suedeză a semnat un contract pe două sezoane cu echipa antrenată de Bojana Popovic.

La semnarea contractului, Matilda Sofia Forsberg a declarat:

„Sunt foarte fericită că îmi pot continua călătoria în handbal în România. În general, sunt impresionată de dăruirea, energia și pasiunea pe care românii o arată pentru handbal, jocul pe care îl siubesc.

Când am fost abordată de Bojana și echipa de la CSM, m-am simțit foarte onorată și privilegiată - având în vedere istoria și victoriile CSM de-a lungul anilor.

Mai mult, am crescut cu mentalitatea suedeză de a «face tot ce am mai bun în toate situațiile» (să mă dezvolt ca individ și să adaug energie echipei mele), dar cu atmosfera de a face parte dintr-o cultură câștigătoare și de a o promova.

Aștept cu nerăbdare să realizez multe alături de Bojana, restul conducerii CSM București, noile mele colege de echipă, pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus pentru sezoanele viitoare, pentru a împărtăși succesul nostru, pentru a aduce dragoste și bucurie suporterilor noștri”, a declarat Matilda Sofia Forsberg, conform csmbucuresti.ro.

Matilda Forsberg are în acest sezon de EHF Champions League un procentaj de 76% (22 goluri din 29 aruncări) în cele 8 meciurile jucate cu Gloria Bistrița.

A mai jucat la nivel înalt la Savehof și la CSM București va juca alături de colegele de la naționala Suediei, Tyra Axner și Jenny Carlson.

Ne bucurăm de venirea Matildei în echipa noastră și suntem încrezători că potențialul și calitățile sale sportive vor contribui la atingerea obiectivelor echipei. Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul CSM București! Aurelia Brădeanu, team-managerul echipei CSM București

Tot pentru sezonul viitor, CSM București a mai oficializat transferul jucătoarelor Yuliya Dumanska, Jenny Carlson, Tyra Axner, Daria Dmitrieva, dar și maghiara Viktoria Lukacs Gyori.

