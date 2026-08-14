Replica șefului ANS Bogdan Matei răspunde, după articolul GOLAZO.ro: „Nu a fost alocată nicio sumă pentru premieri”
Bogdan Matei. Foto: Facebook
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Replica șefului ANS Bogdan Matei răspunde, după articolul GOLAZO.ro: „Nu a fost alocată nicio sumă pentru premieri”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 09:52
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 09:52
  • Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport, a reacționat după articolul GOLAZO.ro privind restanțele la premierea sportivilor și cheltuielile făcute pentru renovarea sediului instituției.
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ANS a contractat lucrări de renovare la sediul instituției în timp ce mai mulți sportivi așteaptă plata premiilor pentru performanțele obținute, potrivit surselor GOLAZO.ro.

Aproximativ 1,716 milioane de euro a fost alocată, în total, pentru renovarea sediului ANS, lucrări care includ și refacerea grupurilor sanitare de la parter până la etajul 8, cu excepția etajului 6.

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Replica șefului ANS după articolul GOLAZO.ro: „Nu a fost alocată nicio sumă la capitolul destinat premierii sportivilor”

Șeful ANS susține că bugetul instituției pentru 2026 nu a prevăzut nicio sumă la capitolul destinat premierii sportivilor și precizează că valoarea restanțelor se ridică la aproximativ 190 de milioane de lei.

„Adevărul, dincolo de titlurile senzaționaliste! Materialul publicat de GOLAZO.ro conține informații false și construiește acuzații grave pe baza unor surse anonime, fără verificarea realității bugetare și fără a aștepta răspunsul oficial al Agenției Naționale pentru Sport”, a transmis Bogdan Matei, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Președintele ANS susține că bugetul instituției pentru acest an nu a cuprins fonduri la capitolul destinat premierilor.

În bugetul ANS pentru anul 2026 nu a fost alocată nicio sumă la capitolul destinat premierii sportivilor. Prin urmare, este imposibil ca bani pentru premieri, care nu au fost alocați, să fi fost transferați către renovarea sediului sau către alte cheltuieli.

Bugetul inițial pentru anul 2026 a prevăzut sume insuficiente inclusiv pentru plata rentelor viagere și a indemnizațiilor de merit.

Această situație a fost reglată financiar împreună cu Secretariatul General al Guvernului, iar în prezent nu există riscul ca aceste drepturi bănești să nu fie acordate până la sfârșitul anului.

ANS a făcut toate demersurile necesare pentru a prezenta Guvernului situația reală a premierilor restante.

Valoarea totală a acestor obligații este de aproximativ 190 de milioane de lei, iar Agenția a arătat în mod clar necesitatea alocării urgente a fondurilor”, a transmis Matei.

Îi asigur pe sportivi că facem toate demersurile instituționale pentru identificarea și alocarea sumelor necesare, cu respectarea legislației în vigoare. Nu am ascuns niciodată această problemă și nu am negat existența restanțelor. Bogdan Matei, președinte ANS

Ce spune Bogdan Matei despre lucrările de renovare: „Investițiile nu au vizat «o baie»”

Matei a răspuns și informațiilor privind lucrările efectuate la sediul Agenției.

Sursele GOLAZO.ro au pus la dispoziție un document din care reiese că ANS a atribuit un contract în valoare de aproximativ 173.000 de euro pentru renovarea grupurilor sanitare din sediul instituției.

GOLAZO.ro a solicitat chiar astăzi informații din partea ANS. Cu toate acestea, publicația a ales să nu aștepte răspunsul oficial și să publice afirmații provenite din surse anonime, prezentând ceea ce «a auzit» drept adevăr demonstrat.

În privința sediului ANS, lucrările realizate au fost prezentate public, în mod transparent, de fiecare dată.

Astăzi, sediul Agenției arată demn de o instituție publică, după ani în care angajații și cei care îi treceau pragul erau nevoiți să lucreze într-o clădire cu instalații degradate și condiții necorespunzătoare.

Investițiile nu au vizat «o baie», așa cum sugerează titlul manipulator, ci refacerea grupurilor sanitare de la parter până la etajul 8, cu excepția etajului 6, precum și intervenții asupra instalațiilor de apă, canalizare și încălzire.

Este profund incorect să susții că au fost luați bani de la sportivi atunci când bugetul aprobat pentru anul 2026 nu a cuprins nicio alocare pentru premieri. Este la fel de incorect să soliciți un punct de vedere oficial, dar să publici acuzațiile înainte de a-l primi”, a mai transmis acesta.

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În articolul publicat joi, Bogdan Matei a fost contactat telefonic înainte de publicare. La acel moment, șeful ANS a declarat: „O să răspund la solicitarea dvs. oficială. Doar atât pot să spun. Dacă aveam noi 9.000.000 de ron, eram fericiți”.

Matei și-a încheiat mesajul reiterând că instituția va continua demersurile pentru obținerea fondurilor.

„Respect libertatea presei și dreptul jurnaliștilor de a pune întrebări. Dar libertatea presei presupune și obligația verificării informațiilor, mai ales atunci când sunt formulate acuzații privind presupuse fapte ilegale.

Sportivii României trebuie să își primească drepturile, iar ANS va continua demersurile pentru obținerea celor aproximativ 190 de milioane de lei necesari achitării premierilor restante.

Transparența se face cu documente. Jurnalismul se face cu dovezi, nu cu zvonuri prezentate drept certitudini”, a încheiat acesta.

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