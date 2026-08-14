România a ratat finalele la Europene „Tricolorele” au încheiat calificările pe locul 11 la Zagreb

- Lotul național de senioare al României nu a reușit să obțină nicio calificare în finalele Campionatelor Europene de gimnastică artistică de la Zagreb.
- Tricolorele au încheiat concursul de calificări pe locul 11 în clasamentul pe echipe, cu un total de 151,129 puncte.
Rezultatul nu le-a permis româncelor să prindă finala pe echipe, rezervată primelor opt națiuni.
„Tricolorele” au încheiat calificările pe locul 11 la Europenele de la Zagreb
România și-a îndeplinit însă unul dintre obiectivele importante ale competiției: clasarea în primele 13 națiuni îi asigură prezența la Campionatele Mondiale de la Rotterdam, programate în această toamnă.
Din echipa României au făcut parte Alexia Blănaru, Sabrina Maneca-Voinea, Maria Ceplinschi, Daria Tănasă și Ariana Cotu.
Tricolorele au acumulat 151,129 puncte în calificări, împărțite astfel: 39,166 la sărituri, 35,299 la paralele, 38,599 la bârnă și 38,065 la sol.
Punctajele gimnastelor României
- Alexia Blănaru: sărituri 13,400 / paralele 11,566 / bârnă 13,033 / sol 12,366
- Sabrina Maneca-Voinea: bârnă 13,000 / sol 12,966
- Maria Ceplinschi: sărituri 12,966 / sol 12,733
- Daria Tănasă: sărituri 12,800 / paralele 11,000 / bârnă 12,566
- Ariana Cotu: paralele 12,733
Primele opt echipe calificate în finală sunt World Gymnastics 2 (denumirea sub care concurează gimnastele din Rusia) Italia, Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda, Spania și Belgia.
Competiția continuă astăzi, vineri, 14 august, cu intrarea în concurs a echipei de junioare a României.