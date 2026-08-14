România a ratat finalele la Europene „Tricolorele” au încheiat calificările pe locul 11 la Zagreb

Lotul național de senioare al României nu a reușit să obțină nicio calificare în finalele Campionatelor Europene de gimnastică artistică de la Zagreb.

Tricolorele au încheiat concursul de calificări pe locul 11 în clasamentul pe echipe, cu un total de 151,129 puncte.

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Rezultatul nu le-a permis româncelor să prindă finala pe echipe, rezervată primelor opt națiuni.

„Tricolorele” au încheiat calificările pe locul 11 la Europenele de la Zagreb

România și-a îndeplinit însă unul dintre obiectivele importante ale competiției: clasarea în primele 13 națiuni îi asigură prezența la Campionatele Mondiale de la Rotterdam, programate în această toamnă.

Din echipa României au făcut parte Alexia Blănaru, Sabrina Maneca-Voinea, Maria Ceplinschi, Daria Tănasă și Ariana Cotu.

Tricolorele au acumulat 151,129 puncte în calificări, împărțite astfel: 39,166 la sărituri, 35,299 la paralele, 38,599 la bârnă și 38,065 la sol.

Punctajele gimnastelor României

Alexia Blănaru : sărituri 13,400 / paralele 11,566 / bârnă 13,033 / sol 12,366

: sărituri 13,400 / paralele 11,566 / bârnă 13,033 / sol 12,366 Sabrina Maneca-Voinea : bârnă 13,000 / sol 12,966

: bârnă 13,000 / sol 12,966 Maria Ceplinschi : sărituri 12,966 / sol 12,733

: sărituri 12,966 / sol 12,733 Daria Tănasă : sărituri 12,800 / paralele 11,000 / bârnă 12,566

: sărituri 12,800 / paralele 11,000 / bârnă 12,566 Ariana Cotu: paralele 12,733

Primele opt echipe calificate în finală sunt World Gymnastics 2 (denumirea sub care concurează gimnastele din Rusia) Italia, Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda, Spania și Belgia.

Competiția continuă astăzi, vineri, 14 august, cu intrarea în concurs a echipei de junioare a României.

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