Explicații pentru un moment jenant Ce s-a întâmplat în timpul  intonării imnului la România - San Marino » Precizările FRF +36 foto
Cezar Ouatu/ Foto: sportpictures.eu
Explicații pentru un moment jenant Ce s-a întâmplat în timpul intonării imnului la România - San Marino » Precizările FRF

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 13:17
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 15:15
  • România - San Marino 7-1. Cezar Ouatu (45 de ani) a reacționat după ce a întâmpinat dificultăți în timpul intonării imnului.
  • FRF a venit și ea cu precizări.

Cezar Ouatu s-a confruntat cu mai multe probleme tehnice legate de sonorizare la Ploiești, iar în mare parte vocea lui nu s-a auzit, ci doar instrumentalul.

Dan Udrea Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Dan Udrea Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Dan Udrea Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Cezar Ouatu: „Cu părere de rău, sunt nevoit să clarific anumite chestiuni”

Solistul a venit cu explicații și a ținut faptul să sublinieze că nu a fost plătit pentru momentul său.

„Înainte de toate, felicitări Echipa națională de fotbal a României pentru victoria binemeritată cu San Marino! Cu părere de rău, sunt nevoit să clarific anumite chestiuni legate de momentul interpretării imnului!

Din cauza unor defecțiuni și probleme tehnice de emisie a sunetului, probleme ce nu au depins de mine, ca artist, interpretarea Imnului României nu s-a auzit pe stadion și acasă, așa cum ar fi trebuit, toți observând și ascultând doar întreruperile dese ale microfonului și dezechilibrul total creat!

Vă pot asigura că atât la repetiții, cât și în seara meciului, am cântat din tot sufletul, cu aceeași emoție, pasiune, onoare și respect profund pentru public, pentru echipă și pentru țară, alături de colegii mei de la Filarmonica Paul Constantinescu - Ploiesti, care indiferent de condițiile metereologice au fost alături de mine și de noi toți cu aceeași dedicare și pasiune pentru artă și România !

Aș vrea să mai subliniez faptul că a fost un gest de onoare, acceptând invitația celor de la Federația Română de Fotbal pro bono, din respect profund pentru România, public și tricolori!”, a fostul mesajul lui Cezar Ouatu pe pagina de Facebook.

VIDEO. Momentul intonării imnului înainte de România - San Marino 7-1

FRF a venit și ea cu precizări

Federația Română de Fotbal a emis, de asemenea, un comunicat în care a clarificat situția mai puțin plăcută.

Aceștia au anunțat că îi vor acorda lui Cezar Ouatu o nouă șansă de a interpreta imnul la un viitor meci pe teren propriu al naționalei.

„Federația Română de Fotbal regretă incidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul «Ilie Oană» din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino.

Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.

Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația.

Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului.

FRF își exprimă regretul profund pentru acest incident și subliniază că experiența spectatorilor la meciurile echipei naționale reprezintă o prioritate absolută.

Federația Română de fotbal îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul.

Suntem onorați să anunțăm că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale.

Totodată, FRF dorește să reamintească faptul că artiștii invitați pentru interpretarea imnului o fac pro-bono, din dorința de a susține echipa națională și de a fi aproape de publicul român.

Federația Română de Fotbal rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a experienței de meci și în respectul față de toți colaboratorii și suporterii echipei naționale”, se arată în comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.

FOTO. Imagini de la Romania - San Marino 7-1

România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci
+36 Foto
România își află joi adversara din baraj

Tragerea la sorți a barajelor pentru Mondial va avea loc joi, de la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se află în urna a doua valorică, după ce a încheiat pe locul al treilea în preliminarii, după Austria și Bosnia. „Tricolorii” au șansa de a juca la baraj după ce au câștigat grupa din Nations League.

Cum arată urnele de la baraj

  • Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;
  • Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;
  • Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;
  • Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

  • Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);
  • Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
