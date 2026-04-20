Armstrong, la un pas de bătaie Conflict într-un restaurant din București între Bogdan Stancu și scoțianul de la Dinamo: „Nu știu ce avea, poate era nervos”

Bogdan Stancu, 38 de ani, și Daniel Armstrong, 28 de ani, au fost protagoniștii unei altercații, în Capitală.

Fostul internațional român l-a iritat pe scoțianul celor de la Dinamo, iar acesta ar fi sărit la bătaie, conform surselor GOLAZO.ro.

În timp ce Armstrong a negat conflictul, Bogdan Stancu a admis că acesta s-a întâmplat. Mai multe detalii, în rândurile următoare.

Surse GOLAZO.ro susțin că, în urmă cu câteva săptămâni, la unul dintre restaurantele din zona Piața Universității din București, a avut loc o altercație între fostul internațional Bogdan Stancu și Daniel Armstrong, jucătorul celor de la Dinamo.

Surse GOLAZO.ro: „A existat un conflict”

Conflictul a survenit după ce Stancu, cel care voia să plece din restaurant, a trecut pe lângă masa la care se aflau Armstrong și Eddy Gnahore, dar se pare că a lovit, din greșeală, scaunul scoțianului de la Dinamo.

Daniel Armstrong a fost deranjat de acest lucru și de aici s-a iscat un conflict verbal care, spun martorii, a degenerat.

După ce s-au îmbrâncit și lovit, Bogdan Stancu a plecat, iar Armstrong a intrat într-o nouă altercație, de data aceasta cu oamenii de ordine angajați de restaurantul respectiv. Sursele noastre susțin că Armstrong a ieșit destul de „șifonat” din acest al doilea conflict.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu ambii protagoniști ai conflictului.

Contactat primul, Daniel Armstrong a negat existența unui conflict. „ Nu, nu e nimic adevărat. Nu știu despre ce vorbești, nu știu ce conflict. Chiar nu e nimic adevărat din ce ți-au spus sursele tale ”.

În schimb, Bogdan Stancu a admis existența unei altercații verbale cu Daniel Armstrong. Chiar a adăugat că știe faptul că scoțianul a fost scos afară din restaurant de oamenii de ordine.

„ Da, a existat un conflict, dar nimic serios până la urmă. Au fost câteva vorbe spuse pe un ton mai răstit, dar atât.

Eu am trecut pe lângă masa lor, dar nu l-am atins. Nu știu ce avea, poate era nervos. I s-a părut lui ceva. Până la urmă ne-am calmat, totul e fost ok.

Probabil că a fost mai recalcitrant cu oamenii de pază, dar după ce am plecat eu, fiindcă din câte am auzit l-ar fi dat afară din locație”.

A scris istorie în Superligă

Daniel Armstrong este primul străin din istoria campionatului României care a înscris un hattrick în derby-ul bucureștean dintre FCSB - Dinamo, scor 4-3, disputat pe 2 august 2025.

Scoțianul, care a mai jucat pentru Dunfermline, Raith Rovers și Kilmarnock, fiind crescut de Wolverhampton, a primit nota 10 din partea cunoscutului site Sofascore pentru acea prestație.

Armstrong, care are și cetățenie irlandeză, e cotat la 900.000 de euro de transfermarkt.com. El a venit liber de contract în România, având contract cu Dinamo până în 2027.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport