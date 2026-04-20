Armstrong, la un pas de bătaie Conflict într-un restaurant din București între Bogdan Stancu și scoțianul de la Dinamo: „Nu știu ce avea, poate era nervos"
Bogdan Stancu, stânga, și Danny Armstrong, dreapta, au fost protagoniștii unui conflict. Foto: colaj GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 19:38
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 19:38
  • Bogdan Stancu, 38 de ani, și Daniel Armstrong, 28 de ani, au fost protagoniștii unei altercații, în Capitală.
  • Fostul internațional român l-a iritat pe scoțianul celor de la Dinamo, iar acesta ar fi sărit la bătaie, conform surselor GOLAZO.ro.
  • În timp ce Armstrong a negat conflictul, Bogdan Stancu a admis că acesta s-a întâmplat. Mai multe detalii, în rândurile următoare.

Surse GOLAZO.ro susțin că, în urmă cu câteva săptămâni, la unul dintre restaurantele din zona Piața Universității din București, a avut loc o altercație între fostul internațional Bogdan Stancu și Daniel Armstrong, jucătorul celor de la Dinamo.

Neymar a izbucnit  Superstarul brazilian nu s-a mai putut abține și a reacționat după valul de critici la adresa sa: „Nu pot nici măcar să fac asta?!” 
Citește și
Neymar a izbucnit Superstarul brazilian nu s-a mai putut abține și a reacționat după valul de critici la adresa sa: „Nu pot nici măcar să fac asta?!”
Citește mai mult
Neymar a izbucnit  Superstarul brazilian nu s-a mai putut abține și a reacționat după valul de critici la adresa sa: „Nu pot nici măcar să fac asta?!” 

Surse GOLAZO.ro: „A existat un conflict”

Conflictul a survenit după ce Stancu, cel care voia să plece din restaurant, a trecut pe lângă masa la care se aflau Armstrong și Eddy Gnahore, dar se pare că a lovit, din greșeală, scaunul scoțianului de la Dinamo.

Daniel Armstrong a fost deranjat de acest lucru și de aici s-a iscat un conflict verbal care, spun martorii, a degenerat.

După ce s-au îmbrâncit și lovit, Bogdan Stancu a plecat, iar Armstrong a intrat într-o nouă altercație, de data aceasta cu oamenii de ordine angajați de restaurantul respectiv. Sursele noastre susțin că Armstrong a ieșit destul de „șifonat” din acest al doilea conflict.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu ambii protagoniști ai conflictului.

Contactat primul, Daniel Armstrong a negat existența unui conflict. „Nu, nu e nimic adevărat. Nu știu despre ce vorbești, nu știu ce conflict. Chiar nu e nimic adevărat din ce ți-au spus sursele tale”.

În schimb, Bogdan Stancu a admis existența unei altercații verbale cu Daniel Armstrong. Chiar a adăugat că știe faptul că scoțianul a fost scos afară din restaurant de oamenii de ordine.

Da, a existat un conflict, dar nimic serios până la urmă. Au fost câteva vorbe spuse pe un ton mai răstit, dar atât.

Eu am trecut pe lângă masa lor, dar nu l-am atins. Nu știu ce avea, poate era nervos. I s-a părut lui ceva. Până la urmă ne-am calmat, totul e fost ok.

Probabil că a fost mai recalcitrant cu oamenii de pază, dar după ce am plecat eu, fiindcă din câte am auzit l-ar fi dat afară din locație”.

A scris istorie în Superligă

Daniel Armstrong este primul străin din istoria campionatului României care a înscris un hattrick în derby-ul bucureștean dintre FCSB - Dinamo, scor 4-3, disputat pe 2 august 2025.

Scoțianul, care a mai jucat pentru Dunfermline, Raith Rovers și Kilmarnock, fiind crescut de Wolverhampton, a primit nota 10 din partea cunoscutului site Sofascore pentru acea prestație.

Armstrong, care are și cetățenie irlandeză, e cotat la 900.000 de euro de transfermarkt.com. El a venit liber de contract în România, având contract cu Dinamo până în 2027.

Citește și

Pariul lui Panduru Jucătorul U21 pe care îl vede convocat de Hagi la națională: „Poate să joace număr 10 sau inter”
Nationala
18:25
Pariul lui Panduru Jucătorul U21 pe care îl vede convocat de Hagi la națională: „Poate să joace număr 10 sau inter”
Citește mai mult
Pariul lui Panduru Jucătorul U21 pe care îl vede convocat de Hagi la națională: „Poate să joace număr 10 sau inter”
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost condamnat Toto și-a aflat pedeapsa, după ce a părăsit locul accidentului comis în toamna anului trecut
Diverse
18:19
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost condamnat Toto și-a aflat pedeapsa, după ce a părăsit locul accidentului comis în toamna anului trecut
Citește mai mult
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost condamnat Toto și-a aflat pedeapsa, după ce a părăsit locul accidentului comis în toamna anului trecut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
